Cặp đôi Cảnh sát giành ngôi quán quân 'Shine in Uniform - Tỏa sáng trong sắc phục'

TPO - Xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh, cặp đôi Hà Minh Đức - Nguyễn Khánh Linh giành giải quán quân Cuộc thi “Shine in Uniform - Tỏa sáng trong sắc phục” do Đoàn Thanh niên Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức.

Vòng Chung kết cuộc thi “Shine in Uniform - Tỏa sáng trong sắc phục” với chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân sẵn sàng cho kỷ nguyên mới” diễn ra với sự khoe sắc đua tài của 18 thí sinh.

Cuộc thi do Học viện CSND tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, thanh niên Học viện thể hiện tài năng, trí tuệ, phong cách sống đẹp, phát huy những truyền thống tốt đẹp của Học viện. Đồng thời, cuộc thi góp phần chăm lo đời sống văn hoá tinh thần cho các đoàn viên và hoàn thiện tiêu chí phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt"

Đại tá Hoàng Anh Tuấn - Phó Giám đốc Học viện CSND cho biết, cuộc thi lần này được tổ chức gắn với việc cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) do Bộ trưởng Bộ Công an phát động.

Chủ đề “Tuổi trẻ Học viện Cảnh sát nhân dân - Sẵn sàng cho kỷ nguyên mới” thể hiện rõ quyết tâm chính trị, tinh thần xung kích, tiên phong của đoàn viên thanh niên Học viện trong việc chủ động thích ứng, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực hội nhập và sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới.

Tại vòng chung kết, 18 thí sinh sẽ cùng tranh tài ở 4 nội dung, gồm giới thiệu bản thân, tài năng, catwalk trên sân khấu và ứng xử.

Qua từng vòng thi, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, nhiệt huyết, 18 thí sinh đã tạo nên một đêm thi đầy sôi động và bất ngờ, qua đó không ngừng khẳng định phẩm chất toàn diện của một sinh viên Học viện CSND tài năng, trí tuệ, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trong bối cảnh mới.

Kết quả chung cuộc, giải Quán quân đã được trao cho cặp đôi thí sinh Nguyễn Hà Minh Đức - Nguyễn Khánh Linh; 2 giải Á quân lần lượt được trao cho các cặp đôi: Nguyễn Đình Thắng - Nguyễn Phương Ngân; Lê Mạnh Thiên - Đặng Thị Tuyết Linh.

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức đã trao nhiều giải cho các cặp thí sinh xuất sắc: Giải Bình chọn, Giải Giới thiệu ấn tượng, Giải Tài năng, Giải Catwalk, Giải Ứng xử, Giải Trang phục Cảnh sát, Giải Trang phục Dạ hội, Giải Thông điệp ý nghĩa nhất.

