Gương mặt trẻ, cán bộ Đoàn tiêu biểu hiến kế làm chủ công nghệ lõi, chấn hưng văn hóa dân tộc

TPO - Tại buổi gặp mặt với Thủ tướng Chính phủ, nhiều Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng năm 2025 đã mang đến những đề xuất giàu thực tiễn về tháo gỡ điểm nghẽn cơ chế, làm chủ công nghệ lõi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và lan tỏa bản sắc văn hóa Việt trong kỷ nguyên số.

Từng bước tháo gỡ điểm nghẽn, làm chủ công nghệ lõi

Trong khuôn khổ chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp mặt các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), nhiều Gương mặt trẻ đã chia sẻ suy nghĩ, đề xuất, hiến kế trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, văn hóa…

Thủ tướng Chính phủ tặng hoa và quà cho các Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, triển vọng và cán bộ Đoàn tiêu biểu.

TS. Đặng Thị Lệ Hằng chia sẻ tại buổi gặp.

Là đại diện cho lực lượng trí thức trẻ, TS. Đặng Thị Lệ Hằng - công tác tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 bày tỏ xúc động khi có cơ hội phát biểu trước Thủ tướng Chính phủ. Gắn bó hơn 10 năm với nghiên cứu khoa học, chị cho biết bản thân đã đi qua nhiều vị trí khác nhau, từ trực tiếp triển khai đề tài, làm thư ký khoa học đến tham gia công tác quản lý.

Theo TS. Hằng, việc Nghị quyết 57 ra đời đã mở ra nhiều tín hiệu tích cực cho đội ngũ nhà khoa học trẻ, tạo thêm niềm tin để họ tiếp tục kiên định với con đường nghiên cứu. Từ thực tiễn công tác, chị nhìn nhận các chính sách mới đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn trong hoạt động khoa học, đặc biệt ở các khâu liên quan đến cơ chế, mua sắm, đấu thầu trang thiết bị, hóa chất phục vụ nghiên cứu.

Chị bày tỏ mong muốn trong thời gian tới sẽ tiếp tục có thêm các cơ chế phù hợp để tăng quyền tự chủ cho các nhà khoa học, cho phép linh hoạt điều chỉnh hướng nghiên cứu theo thực tiễn, đồng thời chấp nhận độ trễ, rủi ro và sai số nhất định trong khoa học.

Nhà khoa học trẻ cũng kỳ vọng sẽ có thêm những chính sách thúc đẩy hợp tác giữa giới nghiên cứu và doanh nghiệp, như mô hình phòng thí nghiệm mở, cơ chế đồng sở hữu và cùng khai thác kết quả nghiên cứu, qua đó góp phần nâng cao năng lực làm chủ khoa học, công nghệ của Việt Nam.

Ở lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, anh Nguyễn Chí Đông - Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 bày tỏ, sự quan tâm, định hướng kịp thời của Đảng, Nhà nước đang mở ra cơ hội để thanh niên Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ lõi, xây dựng các nền tảng số mang dấu ấn Việt Nam và vươn ra thị trường quốc tế.

Từ góc nhìn thực tiễn, anh đề xuất cần có thêm những chính sách mạnh mẽ hơn để phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng nhân tài trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Đồng thời tạo môi trường để người trẻ được tham gia sâu hơn vào những bài toán lớn của đất nước.

Anh cũng bày tỏ mong muốn có thêm các cơ chế đủ sức thu hút, giữ chân nhân lực chất lượng cao tiếp tục cống hiến cho Tổ quốc bằng tri thức và năng lực sáng tạo của mình.

Các gương mặt trẻ chia sẻ tại buổi gặp.

Nhìn vào bức tranh thực tế đổi mới sáng tạo tại Việt Nam hiện nay, anh Bùi Hoàng Tùng - Bí thư Đoàn Thanh niên Chính phủ cho rằng, trong khu vực Nhà nước, tâm lý "sợ sai, sợ trách nhiệm" cùng những quy trình hành chính, mua sắm, đầu tư khắt khe đã vô tình trở thành một "chiếc áo chật". Rất nhiều sáng kiến tối ưu hóa quy trình, chuyển đổi số của lực lượng cán bộ trẻ, vì không có khung pháp lý để thử nghiệm, đành ngậm ngùi nằm trên giấy.

Để giải quyết bài toán này, Đoàn Thanh niên Chính phủ đề xuất với Thủ tướng và các lãnh đạo các bộ, ngành, doanh nghiệp nhà nước quan tâm, ủng hộ, triển khai cơ chế sandbox (thử nghiệm có kiểm soát) dành riêng cho các sáng kiến của cán bộ trẻ. Cơ chế này cho phép cái mới được ra đời, vận hành trong một khuôn khổ giới hạn về không gian và thời gian, kiểm soát triệt để rủi ro trước khi quyết định thể chế hóa.

Để ý tưởng này sớm đi vào thực tiễn, Đoàn Thanh niên Chính phủ kính mong Thủ tướng có ý kiến chỉ đạo lãnh đạo các bộ ngành, doanh nghiệp nhà nước tạo hành lang cơ chế nội bộ để khuyến khích, bảo vệ và cấp kinh phí triển khai cho những sáng kiến đột phá của tuổi trẻ. Có thể cho phép lập các "Quỹ hạt giống Sandbox" và "Không gian thử nghiệm" ngay tại các bộ, doanh nghiệp nhà nước.

"Chúng tôi tin rằng, khi được trao niềm tin, gỡ bỏ "nút thắt" rào cản và cấp cho một "sân chơi" được bảo chứng, lực lượng thanh niên tại các cơ quan trọng yếu của Chính phủ sẽ là những mũi nhọn tiên phong mang lại giá trị thặng dư to lớn cho đất nước", anh Tùng nói.

Tiên phong quốc tế hóa văn hóa dân tộc

Ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, ca sĩ Phương Mỹ Chi - Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 đã chia sẻ về hành trình đầy khát vọng của bản thân trong sứ mệnh chung là chấn hưng văn hóa dân tộc. Nữ ca sĩ trẻ cho biết cô luôn ghi nhớ quan điểm của Thủ tướng về việc “quốc tế hóa văn hóa dân tộc và dân tộc hóa tinh hoa văn hóa thế giới”, xem đó như một định hướng lớn trên hành trình hoạt động nghệ thuật của mình.

Nữ ca sĩ trẻ bày tỏ mong muốn thông qua âm nhạc có thể trở thành cầu nối để người trẻ thêm yêu, thêm hiểu những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Từ trải nghiệm cá nhân trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Phương Mỹ Chi cho rằng âm nhạc mang bản sắc Việt Nam có sức sống bền bỉ, hoàn toàn có thể chạm tới công chúng trẻ nếu được đầu tư đúng hướng và thể hiện bằng ngôn ngữ của thời đại.

Từ đó, cô đề xuất cần xây dựng một môi trường phát triển bền vững cho âm nhạc mang bản sắc Việt, trong đó chú trọng hơn đến công tác lưu trữ, nghiên cứu, truyền dạy và kết nối nghệ nhân, chuyên gia với thế hệ nghệ sĩ trẻ, để người trẻ có thêm nền tảng sáng tạo và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc trong kỷ nguyên số.

Là cán bộ Đoàn dân tộc Thái, anh Lữ Thành Đức - Bí thư Đoàn xã Hùng Chân, tỉnh Nghệ An, nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng năm nay, đã chia sẻ những thách thức trong việc đồng hành cùng đoàn viên, thanh niên ở địa bàn miền núi, nhất là khi nhịp sống hiện đại đang khiến không ít bạn trẻ dần xa rời những giá trị văn hóa truyền thống của cha ông.

Trước thực tế đó, từ năm 2022, anh cùng Đoàn xã Hùng Chân đã phối hợp với các nghệ nhân trên địa bàn mở các lớp truyền dạy chữ Thái cổ và các làn điệu dân ca, dân vũ của đồng bào Thái cho thanh thiếu nhi.

Theo anh, từ chỗ nhiều em chưa biết đọc, biết viết chữ Thái, chưa biết thực hành các làn điệu truyền thống, sau quá trình học tập, các em đã từng bước tiếp nhận, sử dụng được chữ viết, tham gia các câu lạc bộ và cùng lan tỏa tinh thần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Từ thực tiễn công tác, anh Đức cho biết, Đoàn xã Hùng Chân sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng gắn chuyển đổi số với bảo tồn văn hóa bản địa.

Cùng với đó, địa phương sẽ thúc đẩy việc hình thành các câu lạc bộ bảo tồn văn hóa dân tộc Thái, phát triển mô hình làng du lịch cộng đồng, qua đó vừa gìn giữ bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân địa phương.