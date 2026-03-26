6 sinh viên được kết nạp Đảng đúng ngày sinh nhật Đoàn

Hòa Hội
TPO - Ngày 26/3, Chi bộ Sinh viên 2 – Trường Đại học Nam Cần Thơ tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên mới cho 6 đoàn viên ưu tú, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3).

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, dưới cờ Đảng, cờ Tổ quốc và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong công tác xây dựng Đảng, đồng thời góp phần lan tỏa lý tưởng cách mạng trong sinh viên.

6 sinh viên ưu tú Trường Đại học Nam Cần Thơ vinh dự được kết nạp Đảng vào ngày sinh nhật Đoàn.

Sáu sinh viên là đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng đợt này, gồm: Phan Thị Ngọc Điệp, Nguyễn Lâm Hải Yến, Nguyễn Trọng, Nguyễn Nhựt Hào, Quách Thiên Hương và Phan Văn Bảo. Trước cờ Đảng, các đảng viên mới tuyên thệ, thể hiện quyết tâm trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam; không ngừng rèn luyện, phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bạn Phan Thị Ngọc Điệp cho biết, được kết nạp Đảng đúng vào dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn là một cảm xúc rất đặc biệt, như lời nhắc nhở bản thân phải không ngừng học tập, rèn luyện và hoàn thiện mình mỗi ngày. "Em sẽ tiếp tục cố gắng nhiều hơn trong học tập, tích cực cống hiến và sống có trách nhiệm để xứng đáng với niềm tin mà tổ chức đã trao”, Điệp nói.

Anh Phạm Vi Khanh – Bí thư Chi bộ Sinh viên 2 nhắn gửi những tân Đảng viên: “Việc được đứng vào hàng ngũ của Đảng không chỉ là niềm vinh dự lớn lao, còn trách nhiệm hết sức nặng nề. Mỗi đảng viên trẻ cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức, tiên phong trong học tập, nghiên cứu và các hoạt động phong trào. Từ đó lan tỏa tinh thần trách nhiệm, góp phần xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Anh Phạm Vi Khanh – Bí thư Chi bộ Sinh viên 2 (phải) trao quyết định kết nạp Đảng cho sinh viên.
Hòa Hội
