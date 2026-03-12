Tuyên dương cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu các cơ quan Đảng Trung ương

Tham dự chương trình, có ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; anh Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam.

Chương trình tuyên dương “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ tiêu biểu các cơ quan Đảng Trung ương năm 2026” là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm phát hiện, tôn vinh và lan tỏa những tấm gương cán bộ, công chức, viên chức trẻ có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên; qua đó góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, sáng tạo của tuổi trẻ trong các cơ quan Đảng Trung ương.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương phát biểu tại chương trình.

Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh - Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương cho biết, từ gần 2.000 cán bộ, công chức, viên chức trẻ đang công tác trong các cơ quan Đảng Trung ương, Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương đã lựa chọn và tuyên dương 40 gương mặt tiêu biểu.

Mặc dù công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, song các đồng chí đều thể hiện rõ tinh thần tận tụy, trách nhiệm, chủ động và sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ; nhiều đồng chí đã có những sáng kiến, giải pháp thiết thực góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương của Đảng.

Trong thời gian tới, Bí thư Đoàn các cơ quan Đảng Trung ương mong muốn đội ngũ cán bộ trẻ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức và bản lĩnh của người cán bộ, đảng viên; giữ vững lập trường, nêu cao tinh thần trách nhiệm và kỷ luật trong công tác.

Đồng thời, tích cực học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghiên cứu và tham mưu; chủ động thích ứng với yêu cầu đổi mới, chuyển đổi số và cải cách hành chính trong hệ thống chính trị; phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đóng góp nhiều sáng kiến, giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ sự lãnh đạo của Đảng.

Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giao lưu tại chương trình. Ảnh: Châu Linh

Ông Nguyễn Long Hải và anh Nguyễn Tường Lâm trao biểu trưng và giấy chứng nhận cho cán bộ, công chức, viên chúc trẻ được tuyên dương. Ảnh: Châu Linh

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Nguyễn Long Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong các cơ quan Đảng Trung ương cần tiếp tục nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa.

Cụ thể, cán bộ, công chức, viên chức trẻ cần chủ động học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực nghiên cứu và tham mưu. Phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, góp phần nâng cao chất lượng công tác tham mưu của các cơ quan Đảng Trung ương.

Ông Nguyễn Long Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Châu Linh

"Tôi mong rằng các bạn sẽ tiếp tục giữ vững và phát huy những kết quả đã đạt được, thực sự trở thành những hạt nhân tiêu biểu, lan tỏa tinh thần cống hiến và trách nhiệm trong mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ “vừa hồng, vừa chuyên”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới", ông Nguyễn Long Hải nói.