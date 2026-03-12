Các thế hệ cán bộ Đoàn 'sống mãi tuổi 20' hội quân tại Trung ương Cục

TPO - Hành trình về nguồn mang tên “Hội ngộ Tây Ninh ngày mới” với sự tham gia của hàng trăm cựu cán bộ Đoàn trên cả nước sẽ diễn ra trong tháng 3, hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Song song đó, tại TP.HCM, Thành Đoàn cũng đang chuẩn bị chuỗi hoạt động quy mô lớn nhằm lan tỏa tinh thần tiên phong, sáng tạo của tuổi trẻ thành phố.

Hội ngộ tại căn cứ Trung ương Cục, tiếp lửa truyền thống

Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế – xã hội TP.HCM chiều 12/3, bà Đặng Hồng Linh - Phó trưởng ban kiêm Tổng thư ký Ban liên lạc cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam cho biết, nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn (26/3/1931 – 26/3/2026), Ban liên lạc tổ chức hành trình về nguồn lần thứ 14 với chủ đề “Sống mãi tuổi 20 – Hội ngộ Tây Ninh ngày mới”.

Hoạt động dự kiến diễn ra từ ngày 17 đến 19/3 tại tỉnh Tây Ninh, thu hút khoảng 370 đại biểu là cựu cán bộ Đoàn trên cả nước, từ các tỉnh phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên đến khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ.

Theo bà Linh, việc chọn Tây Ninh làm điểm hội ngộ mang ý nghĩa đặc biệt. Nơi đây từng là căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nơi ra đời nhiều quyết sách quan trọng trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Bà Hồng Linh cung cấp thông tin về nguồn của lực lượng cựu cán bộ Đoàn trên cả nước tại cuộc họp báo.

“Đây cũng là nơi cách đây 61 năm đã thành lập Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam – tổ chức Đoàn của thanh niên miền Nam trong thời kỳ kháng chiến. Vì vậy, việc các thế hệ cán bộ Đoàn trở lại Tây Ninh có ý nghĩa tri ân lịch sử và tiếp nối truyền thống cách mạng” - bà Linh chia sẻ.

Trong đoàn đại biểu có nhiều cựu cán bộ Đoàn lớn tuổi, thậm chí có người đã ngoài 90 tuổi. Tiêu biểu như ông Trần Văn Mảnh - nguyên Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Giải phóng miền Nam.

Các hoạt động chính của hành trình gồm dâng hương tại bia tưởng niệm Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam, viếng nghĩa trang liệt sĩ tại đồi 82, tổ chức lễ báo công và gặp gỡ giao lưu giữa các thế hệ cán bộ Đoàn. Một điểm nhấn của chương trình là khánh thành phòng truyền thống của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Việt Nam tại khu căn cứ Trung ương Cục miền Nam.

Ngoài các hoạt động tri ân lịch sử, đoàn cũng triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội tại địa phương như khám bệnh, phát thuốc và tặng quà cho 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn; trao học bổng cho học sinh nghèo; hỗ trợ các cán bộ Đoàn từng tham gia kháng chiến đang gặp khó khăn. Ban tổ chức cũng dự kiến trao 98 kỷ niệm chương cho các cựu cán bộ Đoàn có nhiều đóng góp nhưng trước đây chưa được vinh danh.

Theo bà Linh, hành trình lần này tiếp tục khẳng định tinh thần của Ban liên lạc với 4 phương châm hoạt động: Nhớ ơn liệt sĩ – đáp nghĩa đồng bào – chăm lo đồng đội – truyền tiếp lửa cho thanh niên.

“Dù nhiều người đã ở tuổi 70, 80 hay thậm chí gần 100 tuổi nhưng ngọn lửa tuổi trẻ trong tim vẫn còn nguyên vẹn. Chúng tôi mong muốn tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ hôm nay” - bà Linh nói.

TP.HCM chuẩn bị chuỗi hoạt động lớn

Song song với hành trình về nguồn của các cựu cán bộ Đoàn, tuổi trẻ TP.HCM cũng đang triển khai nhiều hoạt động sôi nổi trong Tháng Thanh niên 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn.

Anh Nguyễn Đăng Khoa - Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP.HCM cho biết Tháng Thanh niênnăm nay được phát động từ cuối tháng 2 với nhiều chương trình, công trình thanh niên ý nghĩa. Trong đó, điểm nhấn là Lễ hội Thanh niên TP.HCM – một sự kiện lớn quy tụ đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

Anh Nguyễn Đăng Khoa chia sẻ về nhiều hoạt động sôi nổi trên địa bàn TPHCM trong Tháng Thanh niên 2026, hướng tới kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn

Theo anh Khoa, năm nay lễ hội có một số điểm mới đáng chú ý. Do Nhà Văn hóa Thanh niên đang được nâng cấp, địa điểm tổ chức dự kiến chuyển về Công viên Tao Đàn, tạo không gian rộng rãi hơn để thanh niên tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm.

Chủ đề của lễ hội năm nay xoay quanh 3 thông điệp: Tiên phong – hội nhập – phát triển toàn diện. “Chúng tôi mong muốn thông qua lễ hội tạo ra một không gian để thanh niên thể hiện tinh thần sáng tạo, hội nhập quốc tế, đồng thời phát triển toàn diện về kỹ năng, tri thức và trách nhiệm xã hội” - anh Khoa cho biết.

Một điểm đặc biệt khác của lễ hội năm nay là quy mô mở rộng khi có sự tham gia của đoàn viên, thanh niên từ Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) sau sáp nhập. Hiện tổng số đoàn viên thanh niên trong hệ thống tổ chức Đoàn tại khu vực này ước tính khoảng 750.000 người, tạo nên một cộng đồng trẻ đông đảo và năng động.

Bên cạnh lễ hội, Thành Đoàn TP.HCM cũng sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn vào tối 22/3. Tại chương trình, Thành Đoàn dự kiến tuyên dương các mô hình, giải pháp tiêu biểu của cơ sở Đoàn thông qua Giải thưởng Hồ Hảo Hớn nhằm tôn vinh những sáng kiến sáng tạo của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên.