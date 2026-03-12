Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Phạm Duy Trang thăm, tặng quà thanh niên công nhân

TPO - Trong khuôn khổ các hoạt động của Tháng Thanh niên, ngày 12/3, chị Nguyễn Phạm Duy Trang - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em VN cùng đoàn công tác đã tới thăm, tặng quà thanh niên công nhân đang làm việc trong khu công nghiệp ở TPHCM.

Tại KCN Mỹ Phước 1 (phường Bến Cát, TPHCM), Công ty TNHH Diamond Việt Nam chuyên sản xuất giày da hiện có hơn 6.000 công nhân lao động đang làm việc với mức lương hơn 12 triệu đồng/tháng/người. Theo lãnh đạo công ty, các chế độ lương, thưởng luôn đảm bảo thực hiện đúng cam kết với người lao động.

Ngoài ra, công ty còn có chính sách hỗ trợ công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, người lao động đã gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, kể cả lúc khó khăn nhất.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty TNHH Diamond Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty TNHH Diamond Việt Nam tặng quà công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Lãnh đạo Công ty TNHH Diamond Việt Nam cũng cho biết, có hơn một nửa trong tổng số công nhân lao động tại công ty ở độ tuổi thanh niên, sức khỏe tốt, đảm bảo yêu cầu công việc. Sau Tết Nguyên đán 2026, công ty đã làm việc với đối tác và có hợp đồng mới, đảm bảo việc làm xuyên suốt cho người lao động.

Làm việc với lãnh đạo công ty, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cảm ơn ban giám đốc đã tạo môi trường làm việc tốt, giúp thanh niên công nhân ổn định thu nhập, nâng cao cuộc sống. Chị Trang đề nghị doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ người lao động trên tinh thần lợi ích hài hòa để cùng phát triển bền vững.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng lãnh đạo Công ty TNHH Diamond Việt Nam bức tranh sơn mài.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang trò chuyện cùng thanh niên công nhân.

Nhân dịp Tháng Thanh niên, chị Nguyễn Phạm Duy Trang thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng quà, lì xì các thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty TNHH Diamond Việt Nam.

Cùng ngày, chị Nguyễn Phạm Duy Trang cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Công ty Kaiser Việt Nam, chuyên sản xuất gỗ (KCN Mỹ Phước 1, phường Thới Hòa, TPHCM). Công ty hiện có hơn 4.000 lao động đang tham gia sản xuất, trong đó phần lớn ở độ tuổi thanh niên.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo công ty cho biết, hiện nay do nhu cầu mở rộng sản xuất nên doanh nghiệp đang có tuyển dụng thêm khoảng 1.000 lao động. Công ty đã phân bổ nhân sự đến các điểm để tuyển dụng lao động. Nhờ có chế độ đãi ngộ tốt, việc tuyển dụng gặp thuận lợi hơn trong bối cảnh khan hiếm lao động.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang tặng quà thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Công ty Kaiser Việt Nam.

Tại buổi làm việc, chị Nguyễn Phạm Duy Trang chia sẻ, thời gian qua, cùng với các cấp chính quyền, các cấp bộ Đoàn đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Sự quan tâm của tổ chức Đoàn và doanh nghiệp giúp người lao động nỗ lực vươn lên, gắn bó lâu dài, từ đó ổn định nguồn nhân lực.

Dịp này, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã trao tặng nhiều phần quà và lì xì thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại Công ty Kaiser Việt Nam.