Thu hút đầu tư nhà máy, tạo việc làm cho thanh niên miền núi

TPO - Cử tri các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá đề nghị các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XVI, đơn vị bầu cử số 6, tỉnh Gia Lai quan tâm tới vấn đề đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông miền núi để thúc đẩy kinh tế phát triển, đẩy mạnh cải cách hành chính, điều chỉnh thuế phí liên quan tới đất đai.

5 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 6, Gia Lai.

Muốn kinh tế phát triển thì hạ tầng giao thông phải tốt

Sáng 12/3, 5 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 6, Gia Lai tiếp tục có cuộc tiếp xúc cử tri với 3 xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá.

Cũng giống một số điểm tiếp xúc trước, tại đây, đa số ý kiến các cử tri đề nghị các ứng cử viên quan tâm kiến nghị Quốc hội và các cấp xem xét, giải quyết. Cụ thể, có 8 nhóm vấn đề chính được cử tri kiến nghị như: Thu hút đầu tư nhà máy, tạo việc làm cho thanh niên miền núi; đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông, thủy lợi, trang thiết bị vi tính cho buôn làng.

Cử tri cũng kiến nghị các đại biểu nếu trúng cử đẩy mạnh các chương trình an sinh xã hội, nhất là tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); đẩy mạnh cải cách hành chính một số lĩnh vực, đặc biệt là đất đai; các chính sách chế độ với người có công.

Cử tri cũng mong các đại biểu quan tâm tập huấn nhận biết hàng giả, hàng nhái, bảo vệ người nông dân trước vấn nạn phân bón giả. Cùng với đó là các kiến nghị liên quan tới đầu tư cho giáo dục mầm non, bán trú; Đẩy mạnh truyền thông chính sách cho nhân dân, tạo sự ủng hộ, đồng thuận.

Cử tri Vũ Văn Dũng (xã Chư Sê) kỳ vọng những người trúng cử tới đây dành nhiều thời gian hơn nữa gặp gỡ tiếp xúc, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Ông mong rằng các đại biểu luôn gần dân, sát dân, hết lòng vì dân.

Cử tri Phạm Viết Thanh (thôn Ia Bâu, xã Bờ Ngoong) cho biết, rất tán thành những cam kết của các ứng cử viên. Ông mong muốn những đại biểu này nếu trúng cử phải luôn gần dân, sát dân, giữ đúng lời hứa, thực hiện cam kết.

Theo ông Thanh, đoạn đường cuối xã Chư Sê vào xã Bờ Ngoong hư hỏng nghiêm trọng nhưng 20 năm qua chưa được khắc phục. “Muốn phát triển kinh tế thì hạ tầng giao thông phải tốt, thu hút được nhiều doanh nghiệp tới lập nhà máy. Tôi đề nghị các vị trúng cử quan tâm xem xét, kiến nghị tỉnh và các đơn vị liên quan xem xét đầu tư, sửa chữa, nâng cấp tuyến đường này để bà con đi lại, vận chuyển nông sản thuận tiện hơn”, ông Thanh kiến nghị.

Đông đảo cử tri tới dự hội nghị sáng 12/3.

Thuế phí cao, dân nghèo gặp khó về đất đai

Cử tri Lê Đình Dũng (Bí thư, thôn trưởng thôn Bầu Jut, xã Chư Sê) cho biết, các thủ tục liên quan tới đất đai như sang tên, chuyển đổi mục đích sử dụng rất khó khăn. Người đồng bào dân tộc thiểu số vốn nghèo, mức thu thuế phí lại cao nên họ không thể chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, theo cử tri này, vấn nạn phân bón giả hiện vẫn đang nhức nhối, gây thiệt hại lớn cho người nông dân. Ông đề nghị các đại biểu trúng cử kiến nghị các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để ngăn chặn, xử lý vấn nạn này, cũng như xem xét điều chỉnh thuế phí liên quan đến đất đai.

Cử tri Nay Winh gửi gắm kiến nghị tới các ứng cử viên.

Cử tri Nay Winh (Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Al Bá) cho biết, địa bàn xã thuộc vùng ba, 65% người dân tộc thiểu số, mong các đại biểu nếu trúng cử quan tâm tới các hoạt động an sinh xã hội.

Theo ông Nay Winh, nhiều buôn làng còn khó khăn, mong các đại biểu quan tâm hỗ trợ đầu tư đèn chiếu sáng liên thôn, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự. Ngoài ra, theo cử tri này, các cháu học sinh mầm non trên địa bàn đi học còn vất vả, đường sá xa xôi, hẻo lánh. Ông mong các đại biểu quan tâm kêu gọi xây nhà bán trú cho các em được học hành thuận tiện hơn.

Đối với ứng cử viên Bùi Quang Huy - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, cử tri này mong anh quan tâm tới các chính sách hỗ trợ thanh niên, các mô hình sinh kế, đào tạo nghề, chuyển đổi số. Qua đó giúp thanh niên có công ăn việc làm, phát triển kinh tế gia đình, không phải đi làm ăn xa.

Ngoài ra, theo cử tri này, chính quyền 2 cấp đang đẩy mạnh chuyển đổi số, mong các đại biểu trúng cử sẽ quan tâm, kêu gọi đầu tư trang thiết bị máy tính cho các buôn làng để cán bộ công chức làm việc thuận lợi hơn.

Anh Bùi Quang Huy thay mặt 5 ứng cử viên tiếp thu các kiến nghị. Theo anh Huy, bà con 3 xã rất quan tâm tới ngày hội bầu cử sắp tới. “Chúng tôi tiếp xúc khoảng 20 xã, phường rồi. Hôm nay có tới 9 ý kiến cử tri, tập trung vào 8 nhóm vấn đề chính, rất xác đáng, sát thực tiễn”, anh Huy nhấn mạnh.

Theo anh Huy, các cử tri đều đánh giá các ứng cử viên có sức khỏe, có tâm có tầm, có chương trình hành động cụ thể.

“Chúng tôi sẽ chuyển các cơ quan chức năng lưu ý trong quá trình thực hiện. Các vấn đề cụ thể của bà con kiến nghị thuộc thẩm quyền nhiều cấp, chủ yếu cấp xã, tỉnh”, anh Huy cho hay.