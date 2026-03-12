Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cử tri Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/3, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân cho quân nhân đang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu dài ngày trên biển.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và công tác dài ngày trên biển, việc tổ chức bầu cử sớm tại Lữ đoàn 127 nhằm bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

hom-phieu-phu-duoc-dua-len-tau-6814.jpg
Hòm phiếu phụ được đưa lên tàu chốt trực của Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử sớm.

Nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, công tác bầu cử sớm tại Lữ đoàn 127 diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây cũng là dịp để mỗi quân nhân phát huy trách nhiệm công dân, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân, đồng thời tiếp tục củng cố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Tại An Giang, ngoài Đặc khu Thổ Châu, Lữ đoàn 127 là đơn vị được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm so với ngày bầu cử chung của cả nước (15/3).

hom-phieu-phu-duoc-dua-len-xuong-de-di-chuyen-xuong-tau.jpg
Hòm phiếu phụ được đưa lên xuồng để di chuyển đến tàu phục vụ công tác bầu cử trên biển.
cu-tri-nhan-phieu-bau-cu-tren-tau.jpg
cac-cu-tri-tren-tau-chot-truc-bo-phieu.jpg
Cử tri trên tàu chốt trực của Lữ đoàn 127 nhận và bỏ phiếu bầu cử sớm.
bau.jpg
Cử tri đi bỏ phiếu tại khu vực bầu cử số 60. Ảnh: Mạnh Kiên
Nhật Huy
#Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân #An Giang #bầu cử sớm #đại biểu Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục