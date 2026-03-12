Cử tri Lữ đoàn 127 Vùng 5 Hải quân bầu cử sớm

TPO - Ngày 12/3, tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân đã tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Việc tổ chức bầu cử sớm nhằm bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân cho quân nhân đang làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu dài ngày trên biển.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, do đặc thù thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu và công tác dài ngày trên biển, việc tổ chức bầu cử sớm tại Lữ đoàn 127 nhằm bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân.

Hòm phiếu phụ được đưa lên tàu chốt trực của Lữ đoàn 127 (Vùng 5 Hải quân) để cán bộ, chiến sĩ thực hiện quyền bầu cử sớm.



Nhờ sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm cao của cán bộ, chiến sĩ, công tác bầu cử sớm tại Lữ đoàn 127 diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng luật và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây cũng là dịp để mỗi quân nhân phát huy trách nhiệm công dân, góp phần vào thành công chung của ngày hội toàn dân, đồng thời tiếp tục củng cố quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ quốc.

Tại An Giang, ngoài Đặc khu Thổ Châu, Lữ đoàn 127 là đơn vị được Hội đồng Bầu cử quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm so với ngày bầu cử chung của cả nước (15/3).

Hòm phiếu phụ được đưa lên xuồng để di chuyển đến tàu phục vụ công tác bầu cử trên biển.

Cử tri trên tàu chốt trực của Lữ đoàn 127 nhận và bỏ phiếu bầu cử sớm.