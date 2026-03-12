Rao bán heo giống trên Facebook, lộ xe chở hàng chục con nghi mắc bệnh

TPO - Trong quá trình thực hiện đợt cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Công an xã Tân Quan, tỉnh Đồng Nai phát hiện một vụ vận chuyển heo giống không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Ngày 12/3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại khu vực đường liên ấp thuộc tổ 5, ấp Ruộng 3, lực lượng Công an xã Tân Quan phát hiện ô tô biển kiểm soát 60H-005.54 do Lương Quốc Toàn (SN 1996, trú khu phố 6, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang dừng xe để bán heo giống cho người dân địa phương.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển 45 con heo giống, mỗi con nặng khoảng 20kg. Theo khai nhận ban đầu, số heo này được vận chuyển từ xã Trảng Bom (tỉnh Đồng Nai), đi qua nhiều địa bàn như Tân Uyên, Phú Giáo, Bàu Bàng, TP Hồ Chí Minh trước khi đưa đến xã Tân Quan tiêu thụ.

Một số quảng cáo rao bán heo giống không rõ nguồn gốc lan truyền trên mạng xã hội (ảnh CACC)

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của đàn heo, cũng như giấy chứng nhận kiểm dịch động vật và giấy chứng nhận tiêm phòng vaccine theo quy định. Qua quan sát ban đầu, lực lượng chức năng nhận thấy một số con heo có biểu hiện nghi mắc bệnh. Nên đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh đối với toàn bộ 45 con heo. Sau khi có kết quả xét nghiệm, cơ quan chức năng sẽ xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên lực lượng chức năng phát hiện hành vi tương tự trên địa bàn. Trước đó, vào cuối tháng 11/2025, Công an xã Tân Quan cũng phối hợp các đơn vị liên quan phát hiện một trường hợp vận chuyển, mua bán 27 con heo giống không rõ nguồn gốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch động vật. Kết quả xét nghiệm cho thấy đàn heo dương tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi, buộc phải tiêu hủy toàn bộ. Chủ phương tiện sau đó bị xử phạt vi phạm hành chính 12,5 triệu đồng.

Điểm đáng chú ý là cả hai vụ việc đều có chung phương thức hoạt động: rao bán heo giống trên mạng xã hội Facebook với nhiều nội dung quảng cáo hấp dẫn như “heo giống khỏe mạnh, đồng đều, đã tiêm phòng đầy đủ”, “bảo hành dịch bệnh”, “hỗ trợ vận chuyển tận nơi”, “mua 10 con tặng 1 con”, hay “tư vấn kỹ thuật chăn nuôi miễn phí”.

Số heo không rõ nguồn gốc bị lực lượng Công an xã Tân Quan phát hiện kịp thời trước khi tiêu thụ ra thị trường.

Đại diện chỉ huy Công an xã Tân Quan cho biết, thời gian gần đây trên địa bàn xuất hiện tình trạng một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ mua heo giống qua mạng xã hội. Tuy nhiên, sau khoảng 7–10 ngày nuôi, nhiều đàn heo xuất hiện các biểu hiện bất thường như sốt đỏ, bỏ ăn, tiêu chảy và chết, gây thiệt hại kinh tế cho người dân, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trên diện rộng.

Công an xã Tân Quan khuyến cáo người dân không nên mua heo giống không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Thay vào đó, cần lựa chọn các cơ sở cung cấp giống uy tín, có đầy đủ giấy tờ kiểm dịch, chứng nhận tiêm phòng vaccine, bảo đảm vệ sinh thú y và an toàn sinh học nhằm hạn chế nguy cơ dịch bệnh, bảo vệ hiệu quả hoạt động chăn nuôi.