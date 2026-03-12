Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Lộ nguyên nhân vỉa hè ở Hà Nội nóng bất thường, lên đến 42 độ C

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một diện tích vỉa hè tại thôn Thu Nội nóng bất thường, lên đến 42 độ C. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tại khe tường cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi của người dân đã chạm vào một dây điện bị hở.

Ngày 12/3, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Anh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Hòa (Hà Nội), cho biết các lực lượng chức năng của xã phối hợp với công ty điện lực đã xử lý xong sự cố rò điện xảy ra tại thôn Thu Nội (xã Ứng Hòa).

Trước đó, người dân phản ánh tại vỉa hè (rộng khoảng 1m2) trước nhà ông Dương Văn T (thôn Thu Nội, xã Ứng Hòa) nóng bất thường.

Người dân đã khoan lỗ trên bề mặt vỉa hè và đặt nhiệt kế vào để kiểm tra. Kết quả cho thấy nhiệt độ khu vực này lên tới 42 độ C.

Nhận được thông tin, UBND xã cử cán bộ cùng đại diện công ty điện lực đã xuống hiện trường kiểm tra. Kết quả cho thấy, tại khe tường nằm cạnh khu đất có một thanh kim loại được sử dụng làm cột thu lôi của người dân đã chạm vào một dây điện bị hở. Đây là nguyên nhân khiến mặt vỉa hè nóng bất thường.

Ngay sau đó, chính quyền địa phương và gia đình đã ngắt nguồn điện và xử lý sự cố đảm bảo an toàn.

Hiện nhiệt độ tại khu vực vỉa hè này đã hoàn toàn bình thường.

Thanh Hiếu
#vỉa hè #Rò điện #Hà Nội #Xã Ứng Hoà #vỉa hè #nóng bất thường #dây điện hở #an toàn #sự cố

Xem thêm

Cùng chuyên mục