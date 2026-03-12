Quản lý thị trường kiểm tra liên tục tại các cây xăng ở TPHCM

TPO - “Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường đang thực hiện kiểm tra liên tục tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, đúng quy định”, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết.

Tại họp báo cung cấp thông tin kinh tế – xã hội chiều 12/3, ông Trần Trung Hiếu, Phó trưởng Phòng Quản lý Năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM đã thông tin về tình hình cung ứng xăng dầu trên địa bàn trong bối cảnh giá nhiên liệu thế giới biến động mạnh.

Theo ông Hiếu, thời gian qua, diễn biến chiến sự tại một số khu vực trên thế giới đã ảnh hưởng đến nguồn cung dầu thô và khí hóa lỏng toàn cầu. Đây là những khu vực cung cấp khoảng 20% sản lượng dầu thô và khí cho thị trường thế giới. Sự gián đoạn trong vận chuyển và nguồn cung đã tác động đến giá nhiên liệu tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Từ đầu tháng 3 đến nay, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng nhiều lần theo cơ chế điều hành của Bộ Công Thương và Bộ Tài chính. Cụ thể, trong các kỳ điều hành gần đây, giá xăng dầu đã tăng bốn lần liên tiếp, khiến giá bán lẻ trên thị trường có thời điểm lên mức khoảng 29.000 đồng/lít, trước khi được điều chỉnh giảm nhẹ trong kỳ điều hành gần nhất.

Theo đại diện Sở Công Thương, chính sự biến động giá nhanh đã khiến một bộ phận người tiêu dùng có tâm lý lo ngại giá tiếp tục tăng cao, từ đó đổ xăng với số lượng lớn hơn bình thường. Không ít người lựa chọn đổ đầy bình xe máy, ô tô hoặc dự trữ nhiên liệu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Tâm lý mua tích trữ trong một số thời điểm đã khiến lượng xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ giảm nhanh hơn so với kế hoạch nhập hàng, dẫn đến hiện tượng nguồn hàng tại một số điểm bán có thời điểm tạm thời thiếu hụt” - ông Hiếu cho biết.

Tuy nhiên, đại diện Sở Công Thương TP.HCM khẳng định đến nay chưa ghi nhận tình trạng thiếu nguồn cung xăng dầu trên diện rộng tại TP.HCM.

Trước thông tin phản ánh về việc một số cửa hàng xăng dầu bán cầm chừng hoặc giới hạn số tiền mỗi lượt đổ xăng, ông Hiếu cho biết lực lượng Quản lý thị trường đã được chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu trên toàn địa bàn.

Theo đó, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM đã yêu cầu các đội quản lý thị trường địa bàn thường xuyên kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm như găm hàng, đầu cơ hoặc lợi dụng biến động giá để trục lợi.

“Hiện nay, lực lượng quản lý thị trường đang thực hiện kiểm tra liên tục tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu, bảo đảm hoạt động bán hàng diễn ra bình thường, đúng quy định”, ông Hiếu cho biết.

Qua rà soát ban đầu, cơ quan chức năng chưa phát hiện trường hợp cửa hàng xăng dầu nào đóng cửa do hết hàng hoặc găm hàng chờ tăng giá. Phần lớn các cửa hàng vẫn mở cửa bán hàng bình thường và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Đại diện Sở Công Thương TPHCM cũng cho biết trong thời gian tới, cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời yêu cầu các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối xăng dầu trên địa bàn đảm bảo nguồn cung cho hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương đã đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu rà soát lượng tồn kho, kế hoạch nhập hàng và khả năng cung ứng trong thời gian tới, nhằm chủ động nguồn hàng và tránh xảy ra tình trạng gián đoạn cung ứng.

Đối với mặt hàng khí đốt hóa lỏng (LPG), đại diện Sở Công Thương cho biết nguồn cung trên địa bàn vẫn ổn định. Giá bán LPG hiện được điều chỉnh theo cơ chế thị trường và do doanh nghiệp thực hiện kê khai giá định kỳ. Theo ông Hiếu, với sự tham gia của nhiều nguồn nhập khẩu và nguồn cung trong nước, hệ thống trạm chiết nạp và các đại lý phân phối LPG vẫn đảm bảo cung cấp đầy đủ cho nhu cầu tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp.