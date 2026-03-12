Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

[CLIP] Xe ben 'ủi' ô tô trên đường khiến nhiều người hoảng hồn

TPO - Chiếc ô tô 5 chỗ nằm ngang trước đầu xe ben và bị “ủi” một đoạn trên đường, may mắn vụ việc không xảy ra thương vong.

Clip: Diễn biến vụ việc

Chiều 12/3, người tham gia giao thông trên Quốc lộ 13 hoảng hốt khi chứng kiến cảnh chiếc ô tô 5 chỗ bị xe ben “ủi” trong tư thế nằm ngang.

Theo thông tin ban đầu từ một số người dân tại hiện trường, trước đó xe ben lưu thông trên Quốc lộ 13, hướng từ Tây Nguyên đi TPHCM. Khi xe đi tới đoạn vòng xoay Gò Đậu thuộc phường Thủ Dầu Một (TPHCM) thì xảy ra va chạm với ô tô 5 chỗ.

quoc-lo.jpg
Ô tô 5 chỗ bị xe ben "ủi" tại khu vực vòng xoay Gò Đậu.

Chiếc ô tô 5 chỗ nằm ngang trước đầu xe ben và bị “ủi” từ bên kia đường đến hết vòng xoay.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM cùng Công an phường nhanh chóng đến hiện trường để giải quyết.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc không có thương vong, nhưng ô tô 5 chỗ hư hỏng nặng.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

