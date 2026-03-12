Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Quảng Ngãi

Xe tải biến dạng kỳ quái, phụ xe tử vong sau cú va chạm kinh hoàng trên quốc lộ

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát Giao thông (CSGT) Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào rạng sáng cùng ngày trên Quốc lộ 1A đoạn qua Km 1092+200 (tổ dân phố An Trường, phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi).

9e1f8105aa8f24d17d9e.jpg
Hiện trường vụ tai nạn.

Thời điểm trên, xe đầu kéo mang BKS 98H-048.04 kéo theo sơ-mi rơ-moóc mang BKS 98RM-025.28, do tài xế H.C.T (26 tuổi, trú xã Thiện Tân, tỉnh Lạng Sơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Bắc Nam, đang dừng đỗ ở lề đường.

Cùng lúc, xe tải mang BKS 36F-006.95 do tài xế H.V.H (31 tuổi, trú tỉnh Thanh Hóa) điều khiển, chở theo T.K.D (24 tuổi, quê Thanh Hóa, phụ xe) chạy cùng chiều, đã tông vào phía sau xe đầu kéo.

d6a7b0bd9b3715694c26.jpg
Phần đầu xe tải bị hư hỏng rất nặng.

Sau cú va chạm, phần đầu xe tải bị hư hỏng nghiêm trọng. Anh T.K.D tử vong tại chỗ. Nhiều thanh tre trên thùng xe tải đổ tràn đường, khiến giao thông hướng Bắc Nam bị ách tắc cục bộ.

Trạm CSGT Đức Phổ, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã cử cán bộ đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường, phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Ngọc
#Tai nạn giao thông Quốc lộ 1A #Va chạm xe đầu kéo và xe tải #Tử vong tại chỗ do tai nạn #Giao thông bị ách tắc do đổ gỗ tre #Điều tra nguyên nhân tai nạn #Phân luồng và bảo vệ hiện trường #Không phát hiện vi phạm về nồng độ cồn và ma túy

