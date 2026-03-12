Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nhiều kết luận thanh tra liên quan đến Chủ tịch quận Hoàng Mai cũ chưa được giải quyết

Trần Hoàng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý dứt điểm gần 900 kết luận thanh tra còn tồn đọng trước ngày 31/5/2026. Trong đó có nhiều kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai cũ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý đầu tư xây dựng.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch yêu cầu các sở, ngành và địa phương rà soát, xử lý dứt điểm gần 900 kết luận thanh tra còn tồn đọng trước ngày 31/5/2026.

Trong danh mục này có nhiều kết luận liên quan đến quận Hoàng Mai cũ và các kết luận thanh tra về trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và quản lý đầu tư xây dựng.

du-kien-sap-xep-tru-so-7-don-vi-hanh-chinh-co-so-moi-tai-hoang-mai.png
Trụ sở UBND quận Hoàng Mai cũ, nay là UBND phường Hoàng Mai

Một số kết luận thanh tra cũng liên quan đến việc chấp hành pháp luật đất đai và trật tự xây dựng tại các dự án doanh nghiệp trên địa bàn quận Hoàng Mai cũ. Ngoài ra, các nội dung thanh tra còn đề cập việc rà soát, xử lý một số vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng.

Đáng chú ý, trong danh mục các kết luận thanh tra phải tiếp tục thực hiện có một số nội dung thanh tra trực tiếp trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai.

Cụ thể, kết luận thanh tra số 3381/KL-TTTP-P5 ngày 25/12/2013 đã thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo trong giai đoạn từ 1/7/2012 đến 30/6/2013.

Tiếp đó, kết luận thanh tra số 1989/KL-TTTP-P3 ngày 19/8/2014 tiếp tục thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Một kết luận thanh tra khác cũng đề cập trách nhiệm của Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai trong nhiều lĩnh vực như: công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan giải phóng mặt bằng; quản lý, điều hành ngân sách; đầu tư xây dựng cơ bản.

Các kết luận này đều yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm điểm trách nhiệm và thực hiện các biện pháp khắc phục tồn tại theo kiến nghị của cơ quan thanh tra.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các sở ngành và địa phương phải khẩn trương rà soát, xử lý dứt điểm các nội dung tồn đọng của kết luận thanh tra, đặc biệt là những vấn đề liên quan đất đai, đầu tư xây dựng và quản lý tài chính.

Việc thực hiện nghiêm các kết luận thanh tra được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc kéo dài trong nhiều dự án và lĩnh vực quản lý trên địa bàn thành phố.

Trần Hoàng
#Xử lý kết luận thanh tra còn tồn đọng #Trách nhiệm của Chủ tịch quận Hoàng Mai #Quản lý đất đai và xây dựng #Giải quyết khiếu nại tố cáo #Phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội #Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai #Kết luận thanh tra tồn đọng #Vi phạm của Chủ tịch quận Hoàng Mai

