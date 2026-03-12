Mong muốn tuyên chiến mạnh mẽ với hàng giả, thực phẩm bẩn

TPO - Cử tri mong muốn các ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND TPHCM tuyên chiến mạnh mẽ với thực trạng hàng giả, thực phẩm bẩn đang diễn biến phức tạp.

Các ứng viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 gặp gỡ, trao đổi với cử tri phường Hiệp Bình. Ảnh: Ngô Tùng

Có gì đó ‘sai sai’ trên Quốc lộ 13

Sáng 12/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI - đơn vị bầu cử số 3 và đại biểu HĐND TPHCM, nhiệm kỳ 2026-2031 với các cử tri trên địa bàn phường.

Trao đổi tại đây, cử tri phường Hiệp Bình dành sự quan tâm, gửi gắm tâm tư, kiến nghị liên quan đến vấn đề hạ tầng giao thông trên địa bàn, đặc biệt là Quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực Bình Dương với trung tâm TPHCM.

Cử tri Trần Khánh Huyền.

Cử tri Trần Khánh Huyền cho biết Quốc lộ 13 rất rộng nhưng đến đoạn giao với đường ray xe lửa thì “có gì đó sai sai” khi tạo nút thắt cổ chai trên tuyến huyết mạch này. Ông cho biết mỗi khi tàu hỏa đi qua điểm này thường gây ùn tắc giao thông.

“Mong các ứng viên có ý kiến với cơ quan chức năng để xem xét giải quyết điểm thắt cổ chai rất vô lý ở đây”, cử tri Trần Khánh Huyền góp ý.

Cử tri Vũ Ngọc Toàn (phường Hiệp Bình) mong muốn các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM tuyên chiến mạnh mẽ với hàng giả, thực phẩm bẩn đang diễn biến phức tạp. Ông bày tỏ quan ngại khi chúng ta xây dựng nhiều bệnh viện, trường học nhưng người dân sống trong môi trường ô nhiễm về cả nước uống, thực phẩm bẩn, thậm chí bệnh nan y còn bị sử dụng thuốc giả.

“Tôi mong rằng với chương trình hành động sát với thực tiễn, các ứng cử viên cũng chú trọng đến phản biện xã hội. Khi trúng cử, các vị đăng đàn phát biểu để bênh vực những quyền lợi cho người dân yếu thế và những vấn đề quan tâm, bức xúc hiện nay”, cử tri Ngọc Toàn bày tỏ.

Trao đổi với cử tri, thay mặt các ứng cử viên ĐBQH và HĐND TPHCM, Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Giám đốc Công an TPHCM, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI khẳng định: Hạ tầng giao thông như mạch máu của cơ thể con người. Nếu mạch máu bị nghẽn thì sẽ èo uột, còn nếu đứt luôn thì chúng ta không thể sống khỏe được.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cho biết thành phố đang thuê đơn vị tư vấn quốc tế làm quy hoạch và muộn nhất đến quý IV/2026 sẽ có quy hoạch tổng thể TPHCM. Trên cơ sở đó, từng địa phương sẽ chỉnh trang, phát triển đô thị.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp trao đổi với cử tri.

Đối với dự án mở rộng Quốc lộ 13, Phó Giám đốc Công an TPHCM thông tin dự án đã được triển khai, đang trong giai đoạn đền bù để tiến tới thi công. Ông kêu gọi bà con chung tay hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và mong 15 hộ dân còn lại sớm đồng thuận nhận đền bù để dự án có thể khởi công đúng tiến độ.

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp cũng nhấn mạnh sẽ kiến nghị xử lý kiên quyết tình trạng lãng phí đất đai, nhất là các dự án bất động sản “đắp chiếu” hoặc có dấu hiệu chiếm dụng quỹ đất công cộng.

Trong chương trình hành động của mình, ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Việt Long, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM cam kết thực hiện tốt vai trò giám sát để những kiến nghị của người dân được triển khai đến cùng.

Ông Long nhìn nhận, với quy mô khoảng 215.000 dân, phường Hiệp Bình hiện được xem là một “siêu phường”, đặt ra nhiều yêu cầu trong quản lý đô thị và cung cấp dịch vụ công. Ông cho rằng trước hết cần tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, gắn trực tiếp với đời sống người dân như kẹt xe, ngập nước, ô nhiễm môi trường, nhà ở cho người lao động và người nhập cư.

Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI Nguyễn Việt Long gặp gỡ, trao đổi với cử tri về những vấn đề người dân quan tâm, gửi gắm. Ảnh: Ngô Tùng

Ông Long đề xuất tập trung các giải pháp gắn ứng dụng khoa học - công nghệ với quy hoạch tổng thể. “5 năm trước, tôi không dám nói điều này nhưng bây giờ là thời cơ bởi khi sáp nhập các tỉnh thành, các phường, xã thì chúng ta đang tái quy hoạch tổng thể và thực tế đang quy hoạch tổng thể một cách bài bản ngay lúc này. Công nghệ đang phát triển như vũ bão, mở ra rất nhiều cơ hội để giải quyết nhiều vấn đề tồn tại một cách triệt để”, ứng cử viên Nguyễn Việt Long chia sẻ.