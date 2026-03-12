KHÁNH HÒA: Ngư dân vào đảo Trường Sa để chuẩn bị bầu cử

TPO - Nhiều ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa đã cho tàu vào neo đậu tại các âu tàu trên đảo Trường Sa (thuộc Đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) để chuẩn bị tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Ngày 12/3, Đồn Biên phòng Trường Sa (thuộc Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa) tiếp tục tổ chức tuyên truyền, vận động ngư dân đang khai thác hải sản trên vùng biển Trường Sa vào đảo Trường Sa Lớn để tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân vào ngày 15/3/2026.

Ngư dân được Bộ đội Biên phòng Khánh Hòa giới thiệu về các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: BPKH.

Cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã trực tiếp đến các tàu cá của ngư dân đang neo đậu tại các âu tàu trên đảo Trường Sa để tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồn Biên phòng Trường Sa gọi Icom kết nối với ngư dân trên biển. Ảnh: BPKH.

Đối với các tàu cá đang hoạt động khai thác trên biển, đơn vị sử dụng hệ thống máy vô tuyến điện để thông tin, hướng dẫn ngư dân nắm rõ thời gian, địa điểm bỏ phiếu, tạo điều kiện thuận lợi để bà con vào đảo tham gia bầu cử.

Thông qua công tác tuyên truyền, trong ngày đơn vị đã hướng dẫn 8 phương tiện với 32 ngư dân vào đảo Trường Sa sẵn sàng tham gia bỏ phiếu, bảo đảm quyền lợi nghĩa vụ của ngư dân đang làm ăn trên vùng biển xa.

Bộ đội Biên phòng và Hải quân tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang neo tàu tại đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: BPKH.

Cùng với cử tri cả nước, quân và dân trên đảo Trường Sa Lớn sẽ tổ chức bầu cử vào ngày 15/3. Trước đó, ngày 8/3, tại 20 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa đã tổ chức bầu cử sớm ĐBQH khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026- 2031, sớm hơn đất liền một tuần theo quy định.

Bộ đội Đồn Biên phòng Trường Sa đến thăm, tuyên truyền về công tác bầu cử cho ngư dân đang neo đậu tàu tại đảo Trường Sa Lớn. Ảnh: BPKH.

Việc tích cực tuyên truyền, vận động ngư dân tham gia bầu cử không chỉ góp phần bảo đảm quyền và nghĩa vụ công dân của bà con ngư dân mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng Biên phòng Khánh Hòa trong việc đồng hành, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, gắn bó với chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.