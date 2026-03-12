Tháo gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng các dự án của Đại học Thái Nguyên

TPO - Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB cho dự án của Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, đô thị và trật tự xây dựng.

Ngày 12/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị làm việc với Đại học Thái Nguyên nhằm tháo khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án liên quan.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên kiến nghị tỉnh tháo gỡ dứt điểm nút thắt về giải phóng mặt bằng (GPMB) tại khu trung tâm; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đô thị tại khu vực thực hiện các dự án của ĐH Thái Nguyên; có quy chế phối hợp và sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển ĐH Thái Nguyên…

ĐH Thái Nguyên

Tại hội nghị, các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị trong công tác GPMB, triển khai dự án và một số vấn đề khác.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đề nghị ĐH Thái Nguyên phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các phường rà soát kỹ quy hoạch phân khu, đô thị gắn với quy hoạch chung tổng thể của tỉnh, hoàn thành xong trước 10/4/2026. Từ đó, tỉnh sẽ rà soát lại, bố trí không gian phát triển của ĐH Thái Nguyên.

Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: TNO)

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn yêu cầu các phường liên quan phối hợp với ĐH Thái Nguyên trong thực hiện bố trí quỹ đất tái định cư cho dự án GPMB; Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, sử dụng đất trái mục đích, từ đó giải quyết dứt điểm những vướng mắc.