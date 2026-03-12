Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tháo gỡ nút thắt trong giải phóng mặt bằng các dự án của Đại học Thái Nguyên

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp, bố trí quỹ đất tái định cư phục vụ GPMB cho dự án của Đại học Thái Nguyên và các trường thành viên; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai, đô thị và trật tự xây dựng.

Ngày 12/3, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị làm việc với Đại học Thái Nguyên nhằm tháo khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án liên quan.

Tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc ĐH Thái Nguyên kiến nghị tỉnh tháo gỡ dứt điểm nút thắt về giải phóng mặt bằng (GPMB) tại khu trung tâm; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, đô thị tại khu vực thực hiện các dự án của ĐH Thái Nguyên; có quy chế phối hợp và sớm ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển ĐH Thái Nguyên…

screenshot-2018-10-08-17-40-40-19-1539735133.jpg
ĐH Thái Nguyên

Tại hội nghị, các sở, ngành của tỉnh đã trao đổi và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho đơn vị trong công tác GPMB, triển khai dự án và một số vấn đề khác.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn đề nghị ĐH Thái Nguyên phối hợp với Sở Xây dựng, UBND các phường rà soát kỹ quy hoạch phân khu, đô thị gắn với quy hoạch chung tổng thể của tỉnh, hoàn thành xong trước 10/4/2026. Từ đó, tỉnh sẽ rà soát lại, bố trí không gian phát triển của ĐH Thái Nguyên.

dai-hoc-2-20260312153129.jpg
Toàn cảnh buổi làm việc (ảnh: TNO)

Chủ tịch Vương Quốc Tuấn yêu cầu các phường liên quan phối hợp với ĐH Thái Nguyên trong thực hiện bố trí quỹ đất tái định cư cho dự án GPMB; Đồng thời, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, đô thị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm xây dựng trái phép, sử dụng đất trái mục đích, từ đó giải quyết dứt điểm những vướng mắc.

Thanh Hiếu
#Giải phóng mặt bằng #đh sư phạm thái nguyên #ĐH Thái Nguyên #Vướng mắc #Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên

Xem thêm

Cùng chuyên mục