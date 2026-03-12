Có thể công bố kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI trước ngày 25/3

TPO - Bà Tạ Thị Yên – Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, theo quy định của luật, việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội XVI chậm nhất vào ngày 25/3. Tuy nhiên, Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến có thể công bố sớm hơn ngày này.

Sáng 12/3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Công tác nhân sự được triển khai rất sớm, chặt chẽ và đúng quy định

Tại họp báo, bà Tạ Thị Yên – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia, trả lời một số vấn đề báo chí quan tâm.

Bà Tạ Thị Yên khẳng định, công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được triển khai đồng bộ, liên tục và đúng tiến độ theo quy định.

Bà Tạ Thị Yên. Ảnh: Như Ý.



Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các cơ quan địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai đầy đủ các bước của quy trình bầu cử, từ công tác chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri đến công tác tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử.

Đến nay, danh sách chính thức những người ứng cử đã được công bố; danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu. Các tổ bầu cử đã được thành lập đầy đủ. Các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh trật tự phục vụ bầu cử đang được tiếp tục thực hiện.

“Với sự chuẩn bị tích cực của cả hệ thống chính trị và sự quan tâm của cử tri cả nước, chúng tôi tin tưởng ngày 15/3 tới đây sẽ thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật và thành công tốt đẹp”, bà Tạ Thị Yên nêu.

Về công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, bà Tạ Thị Yên khẳng định, được triển khai rất sớm, chặt chẽ và đúng quy định theo Hiến pháp, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND cũng như các văn bản hướng dẫn của Trung ương.

Quá trình giới thiệu, lựa chọn người ứng cử đã được thông qua quy trình hiệp thương ba vòng do MTTQ Việt Nam chủ trì, kết hợp với việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú và nơi công tác, qua đó bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc nhận xét, đánh giá với người ứng cử.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, các cơ quan, tổ chức và địa phương đều đặc biệt chú trọng kết hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn, chất lượng và cơ cấu đại biểu. Bên cạnh việc bảo đảm các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín, cơ cấu đại biểu cũng chú trọng đến đại biểu trẻ, đại biểu là người dân tộc thiểu số, người ngoài Đảng và đại biểu tái cử đều bảo đảm theo mục tiêu yêu cầu đã đề ra

“Nhiệm kỳ này cũng tăng cường giới thiệu những nhân sự có trình độ chuyên môn cao, các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức và các doanh nhân tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực nhằm góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội cũng như HĐND trong nhiệm kỳ tới”, bà Tạ Thị Yên nói rõ.

Có thể công bố kết quả trúng cử trước ngày 25/3

Về câu hỏi thời điểm dự kiến công bố danh sách những người trúng cử, bà Tạ Thị Yên cho biết, theo quy định của luật, sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu, tổng hợp và xác định kết quả bầu cử ở các địa phương, Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày bầu cử.

"Đối với cuộc bầu cử diễn ra vào ngày 15/3, theo quy định của luật, việc công bố kết quả và danh sách những người trúng cử phải được thực hiện chậm nhất vào ngày 25/3 theo quy định. Hội đồng Bầu cử Quốc gia dự kiến có thể công bố sớm hơn ngày này", bà Yên nêu thêm.

Bà Tạ Thị Yên cũng thông tin, sau khi có kết quả chính thức những người trúng cử đại biểu Quốc hội, các cơ quan chức năng sẽ tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm:

Hội đồng Bầu cử Quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử và cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ họp thứ nhất của Quốc hội. Tại đây, Quốc hội sẽ thực hiện các nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy nhà nước và kiện toàn các chức danh lãnh đạo theo quy định

Các cơ quan của Quốc hội tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng cho các đại biểu Quốc hội mới trúng cử và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để Quốc hội khóa XVI sớm đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả.

"Giai đoạn sau khi bầu cử là bước chuyển tiếp rất quan trọng để đảm bảo Quốc hội khóa XVI nhanh chóng ổn định tổ chức và bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước", bà Yên nói.