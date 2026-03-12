‘Địch phá ta xây’, kiên quyết loại bỏ những thanh âm lạc điệu trước ngày hội toàn dân đi bầu cử

Toàn Đảng, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang khẩn trương chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân; phố phường rực rỡ cờ hoa, các điểm bỏ phiếu được trang hoàng trang trọng. Trái lại, các thế lực thù địch và đối tượng phản động vẫn ra sức xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử.

Ngày 15/3/2026, cử tri cả nước sẽ thực hiện quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mình là đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đây là sự kiện chính trị lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với cả nước và từng địa phương; được tổ chức vào thời điểm đất nước đã tiến hành thành công công cuộc đổi mới qua 40 năm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, toàn diện trên tất cả lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, vị thế của nước ta trên trường quốc tế ngày càng lớn mạnh.

Toàn Đảng, toàn quân, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị đang khẩn trương, gấp rút hoàn thành các bước chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân. Phố phường rực rỡ màu cờ, các địa điểm bỏ phiếu được trang hoàng băng rôn, biểu ngữ.

Trái ngược với không khí vui mừng, phấn khởi đó, các thế lực thù địch, đối tượng phản động vẫn đang ra sức tiến hành các hoạt động xuyên tạc, chống phá cuộc bầu cử.

Những thanh âm lạc điệu

Không riêng gì cuộc bầu cử mà trước mỗi sự kiện chính trị có tầm vóc và ý nghĩa lớn của đất nước, các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị luôn tìm cách xuyên tạc, bóp méo sự thật, gieo rắc hoài nghi, gây nhiễu loạn nhận thức xã hội và làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Đất nước càng phát triển huy hoàng thì các đối tượng xấu lại càng điên cuồng chống phá. Họ triệt để lợi dụng không gian mạng, mạng xã hội và các nền tảng truyền thông xuyên biên giới để phát tán thông tin sai sự thật, bóp méo bản chất của cuộc bầu cử, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Luận điệu phổ biến là: Bầu cử ở nước ta chỉ là “hình thức,” Nhân dân không có quyền lựa chọn thực sự.

Không dừng lại ở đó, các thế lực thù địch còn đẩy mạnh thủ đoạn bôi nhọ, hạ uy tín đội ngũ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt, đặc biệt là những người dự kiến tham gia ứng cử. Trên các trang mạng xã hội, có thể thấy các bài đăng, clip cắt ghép bịa đặt chuyện đời tư, thổi phồng khuyết điểm, thậm chí dựng lên những nội dung xuyên tác, sai sự thật để công kích cá nhân, hòng làm lung lay niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Một thủ đoạn khác cũng được các phần tử chống phá sử dụng là lợi dụng quyền tự ứng cử để gây rối công tác nhân sự, lập ra các hội nhóm mạo danh “dân chủ,” “xã hội dân sự,” lợi dụng chiêu bài “thực hiện quyền công dân” để đưa các thành phần cơ hội lên tự ứng cử.

Cần khẳng định rõ rằng quyền ứng cử luôn được pháp luật bảo đảm, nhưng đi liền với đó là những tiêu chuẩn chặt chẽ về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực và uy tín. Quy trình hiệp thương, lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác chính là “bộ lọc” hữu hiệu để loại bỏ các thành phần chống phá, có động cơ không trong sáng.

Chỉ thị số 46-CT/TW cũng đã nêu rõ “... không đưa vào danh sách ứng cử những người có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, bảo thủ, tư tưởng bè phái, cục bộ, địa phương; các đối tượng đang bị thanh tra, kiểm tra dấu hiệu vi phạm, đã bị các cơ quan có thẩm quyền kết luận không trung thực; người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị để xảy ra những vụ, việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, mất đoàn kết nghiêm trọng.”

Bởi vậy, những thanh âm lạc điệu không thể nào vượt qua được “lá chắn” này.

Thế trận lòng dân tạo nên lá chắn thép

Có thể khẳng định bầu cử ở nước ta được tiến hành trên nền tảng pháp lý thống nhất, chặt chẽ và minh bạch. Theo Hiến pháp năm 2013, quyền bầu cử và ứng cử của công dân là một trong những quyền chính trị cơ bản, bảo đảm nguyên tắc bình đẳng tuyệt đối, không phân biệt giới tính, dân tộc, tôn giáo hay thành phần xã hội.

Trên cơ sở đó, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đã cụ thể hóa đầy đủ các nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, những chuẩn mực dân chủ phổ quát được cộng đồng quốc tế thừa nhận và tôn trọng. Không chỉ dừng lại ở các quy định mang tính nguyên tắc, toàn bộ quy trình bầu cử ở Việt Nam còn được luật hóa một cách chi tiết, khoa học và công khai.

Từ hiệp thương giới thiệu người ứng cử, lập và niêm yết danh sách cử tri, tổ chức vận động bầu cử cho đến việc bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả, mỗi khâu đều được tiến hành nghiêm túc, đặt dưới sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan có thẩm quyền, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đặc biệt là sự giám sát trực tiếp của nhân dân.

Những ngày này, có thể thấy các điểm niêm yết thông tin luôn tấp nập người dân đến để tra cứu thông tin, trao đổi các nội dung liên quan đến ngày bầu cử. Họ thực sự quan tâm và thể hiện trách nhiệm rất cao với lá phiếu của mình.

Để có được danh sách ứng cử viên ở mỗi địa điểm bầu cử là một quá trình dân chủ nhiều tầng, nhiều bước. Quy trình này do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp chủ trì, với sự tham gia của đại diện các tổ chức chính trị, xã hội, các cơ quan, đơn vị liên quan và đặc biệt là ý kiến trực tiếp của cử tri nơi cư trú và nơi công tác. Chỉ những người đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn đại biểu theo quy định của pháp luật, có phẩm chất, năng lực và nhận được sự tín nhiệm thực sự của cử tri mới được đưa vào danh sách ứng cử chính thức.

Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, việc giới thiệu người ứng cử phải đi qua các bước hiệp thương nghiêm ngặt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ứng cử viên không chỉ cần đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về trình độ, phẩm chất chính trị mà còn phải nhận được sự tín nhiệm cao từ nơi công tác và nơi cư trú thông qua các hội nghị cử tri tại cơ sở. Những ý kiến đánh giá trực tiếp từ quần chúng chính là thước đo khách quan và công tâm nhất để sàng lọc ra những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí của dân tộc.

Cơ chế hiệp thương, các cuộc mạn đàm trở thành diễn đàn để người dân thẳng thắn loại bỏ những trường hợp thiếu uy tín, hạn chế về năng lực, không xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Đây chính là biểu hiện sinh động của nền dân chủ thực chất ở nước ta.

Nguyên tắc bỏ phiếu kín bảo đảm mỗi lá phiếu là sự thể hiện độc lập, tự do và trung thực ý chí của nhân dân, không chịu bất kỳ sức ép hay sự chi phối nào. Việc kiểm phiếu được tiến hành công khai, minh bạch, dưới sự chứng kiến của đại diện cử tri, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan; kết quả bầu cử được niêm yết, công bố rộng rãi để nhân dân theo dõi và giám sát.

Những thực tế đó là minh chứng rõ ràng, thuyết phục, đủ sức bác bỏ các luận điệu cho rằng bầu cử ở Việt Nam là sự “sắp đặt.”

Khắp non sông vui chung ngày hội

Để đấu tranh có hiệu quả với các luận điệu sai trái, xuyên tạc liên quan đến bầu cử, các lực lượng chức năng ở các cấp chính quyền địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động lưu vong, chống đối trong nước.

“Nước lên thì đắp đập be bờ,” địch phá ở đâu thì ta chống ở đó, cả hệ thống chính trị đã vào cuộc, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, đẩy mạnh tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng Nhân dân thực hiện tốt các quy định của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Việc tuyên truyền về bầu cử diễn ra sôi động trên toàn xã hội và cả trên không gian số. Những nội dung sai sự thật, các quan điểm sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ trên không gian mạng được rà quét và gỡ bỏ kịp thời.

Người dùng mạng xã hội cũng rất quyết liệt nhấn nút “báo cáo” để các nền tảng gỡ bỏ các thông tin xấu độc. Cử tri cũng đã xây dựng thói quen kiểm chứng thông tin qua các nguồn tin chính thống như báo Đảng, đài truyền hình Trung ương và địa phương.

Trong khi đó, các lực lượng văn nghệ sỹ, người nổi tiếng, người có sức ảnh hưởng, cộng đồng kiều bào những ngày này đều hướng về ngày hội toàn dân.

Người góp tiếng nói, người thì góp những ca khúc, tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài bầu cử, hòa chung không khí ngày hội toàn dân. Đáng chú ý là những gương mặt nhạc sỹ nổi tiếng như Nguyễn Văn Chung, Hứa Kim Tuyền, Hoàng Hồng Ngọc… đều đã có những bài hát viết về ngày bầu cử. Đó là trách nhiệm công dân-nghệ sỹ đối với một sự kiện trọng đại của đất nước.

Bầu không khí yêu nước của đại lễ kỷ niệm A50, A80 vẫn còn chưa xa. Dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam không phải “bản sao” của bất kỳ mô hình nào, mà được hình thành từ lịch sử đấu tranh giành độc lập, từ đặc điểm văn hóa, xã hội của dân tộc và được hoàn thiện trong thực tiễn xây dựng, phát triển đất nước. Do đó, lòng yêu nước, ý thức dân tộc, trách nhiệm công dân dường như đã trở thành mã gene của người Việt.

Giữa lúc thế giới đang còn những bất ổn và xung đột chính trị, người dân Việt Nam lại càng thêm trân quý nền độc lập, tự do, dân chủ mà bao thế hệ đánh đổi máu xương mới có được và duy trì cho đến ngày nay. Niềm tin vào chế độ ấy không dễ gì bị lung lay.

Đến ngày 15/3 tới đây, chúng ta sẽ thấy những cử tri gần trăm tuổi vẫn tự tay đi bỏ phiếu, những ánh mắt háo hức của các cử tri trẻ, những gia đình nhiều thế hệ cùng nhau đi thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. Tất cả tạo nên một bầu không khí tưng bừng của một ngày hội non sông.