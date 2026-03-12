187 người dưới 40 tuổi ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia Tạ Thị Yên cho biết, trong số 864 người ứng cử ĐBQH khóa XVI, có 187 người dưới 40 tuổi, 64 người ngoài Đảng, 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI...

Công tác chuẩn bị nhân sự bài bản, chặt chẽ

Sáng 12/3, tại họp báo chuẩn bị cho ngày bầu cử, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng bầu cử Quốc gia đã thông tin về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Bà Yên khẳng định, đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã được Hội đồng bầu cử quốc gia, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử.

Bà Tạ Thị Yên trao đổi tại họp báo. Ảnh: Như Ý

Trên địa bàn cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Theo bà Yên, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, Hội đồng bầu cử quốc gia đã ban hành Nghị quyết công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định).

Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu, bảo đảm số dư theo quy định, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Cơ cấu kết hợp, phụ nữ 392 người; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi): 187 người; dân tộc thiểu số: 188 người; ngoài Đảng: 64 người; tái cử: 236 người và có 5 người tự ứng cử.

Tổng số đại biểu HĐND cấp tỉnh được bầu theo luật định: 2.552 người, giảm 2 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do địa phương đề nghị điều chỉnh, cập nhật trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

Tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người, giảm 10 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh

Bà Yên khẳng định, ngày 3/2, danh sách cử tri đã được các tỉnh, thành phố tổ chức niêm yết công khai tại trụ sở UBND cấp xã, nhà sinh hoạt khu dân cư, khu phố, ấp, thôn và các địa điểm công cộng của khu vực bỏ phiếu theo đúng thời hạn luật định; đồng thời, thông báo rộng rãi để nhân dân kiểm tra, đối chiếu và kịp thời phản ánh, kiến nghị nếu có sai sót.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Như Ý

Theo báo cáo của 34/34 tỉnh, thành phố, cả nước có tổng số 78.928.64714 cử tri đi bầu cử tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Số liệu cử tri sẽ tiếp tục được các địa phương cập nhật đến trước thời điểm 24 giờ của ngày bầu cử.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, theo bà, tính đến ngày 10/3, Hội đồng bầu cử quốc gia đã tiếp nhận 50 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh (trong đó có 27 đơn trùng lặp).

Ngay sau khi tiếp nhận, Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia đã kịp thời rà soát, phân loại và chuyển đến Tiểu ban Văn bản pháp luật và Giải quyết khiếu nại, tố cáo để nghiên cứu, tham mưu xem xét, giải quyết theo đúng quy định.

Tại địa phương, Ủy ban bầu cử các tỉnh, thành phố đã tiếp nhận 961 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử, chủ yếu liên quan đến nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã tại 20 tỉnh, thành phố.

“Các đơn thư cơ bản đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý kịp thời theo quy định”, bà Yên nêu rõ.