Thông tin về 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

TPO - Sáng 12/3, tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông tin về 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo bà Hà Thị Nga, kết quả hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người, trong đó, có 5 người tự ứng cử.

Cụ thể, tại TPHCM có 2 người tự ứng cử là, ông Nguyễn Vinh Huy, Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Tại tỉnh Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi.

Tại thành phố Cần Thơ có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề trung tâm dạy nghề Thành Phúc. Còn tại tỉnh An Giang có 1 người tự ứng cử: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bảo tại Đặc khu Phú Quốc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Như Ý.



Đến thời điểm này, theo bà Nga, những người tự ứng cử đã thực hiện rất đầy đủ các thủ tục theo quy định của bầu cử, bao gồm việc nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Qua các hội nghị, các ứng cử viên này đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú, hồ sơ được xem xét, thẩm tra đúng quy định…

“Việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của chúng ta”, bà Hà Thị Nga khẳng định.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng cho biết, thời gian vừa qua, các ứng cử viên tự ứng cử cũng được tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

“Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ ở các địa phương có 5 người tự ứng cử, đến thời điểm này các ứng cử viên này đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử theo quy định. Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong ngày bầu cử 15/3 sắp tới”, bà Hà Thị Nga cho biết.