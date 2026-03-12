Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thông tin về 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Trường Phong - Luân Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 12/3, tại họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031, bà Hà Thị Nga – Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông tin về 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Theo bà Hà Thị Nga, kết quả hiệp thương lần thứ ba, danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI có 864 người, trong đó, có 5 người tự ứng cử.

Cụ thể, tại TPHCM có 2 người tự ứng cử là, ông Nguyễn Vinh Huy, Công chứng viên Văn phòng công chứng Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Tại tỉnh Vĩnh Long có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Tấn Thụ, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn thức ăn chăn nuôi.

Tại thành phố Cần Thơ có 1 người tự ứng cử là ông Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc kiêm giáo viên dạy nghề trung tâm dạy nghề Thành Phúc. Còn tại tỉnh An Giang có 1 người tự ứng cử: Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên An Bảo tại Đặc khu Phú Quốc.

123mrsnga.jpg
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga. Ảnh: Như Ý.

Đến thời điểm này, theo bà Nga, những người tự ứng cử đã thực hiện rất đầy đủ các thủ tục theo quy định của bầu cử, bao gồm việc nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân cũng như tham gia các bước lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

Qua các hội nghị, các ứng cử viên này đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri ở nơi cư trú, hồ sơ được xem xét, thẩm tra đúng quy định…

“Việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa thể hiện và khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, đồng thời thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp của chúng ta”, bà Hà Thị Nga khẳng định.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cũng cho biết, thời gian vừa qua, các ứng cử viên tự ứng cử cũng được tạo mọi điều kiện thuận lợi, bảo đảm bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử theo quy định của pháp luật.

“Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ ở các địa phương có 5 người tự ứng cử, đến thời điểm này các ứng cử viên này đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để thực hiện vận động bầu cử theo quy định. Cử tri tại các đơn vị bầu cử sẽ xem xét, đánh giá và lựa chọn người xứng đáng nhất thông qua lá phiếu của mình trong ngày bầu cử 15/3 sắp tới”, bà Hà Thị Nga cho biết.

Trường Phong - Luân Dũng
#Người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI #Quốc hội khóa XVI #Bầu cử Quốc hội khóa XVI #Tự ứng cử đại biểu Quốc hội

Xem thêm

Cùng chuyên mục