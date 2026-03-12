Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tìm kiếm người đàn ông mất tích trên vịnh Vân Phong

Phùng Quang
TPO - Một người đàn ông ở Khánh Hòa được xác định mất tích trên vịnh Vân Phong khi đang đi ghe cùng nhóm bạn ra đảo đào cây cảnh.

Sáng 12/3, các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm ông N.V.L (sinh năm 1992, ở thôn Phú Hội 3, xã Vạn Thắng, tỉnh Khánh Hòa) bị mất tích trên vịnh Vân Phong, khu vực gần đảo Cổ Cò và Điệp Sơn.

Trước đó, ngày 9/3, ông L. cùng 3 người dân trú tại các xã Đại Lãnh và Vạn Thắng đi ghe mang số hiệu KH10440 ra đảo Hòn Lớn để đào cây cảnh. Đến sáng 11/3, cả nhóm lên ghe quay trở về bờ. Khi ghe di chuyển được ít phút đến khu vực biển giữa đảo Cổ Cò và Điệp Sơn, ông L. ra phía đuôi ghe để đi vệ sinh.

mattich.jpg
Khu vực nạn nhân bị mất tích.

Khoảng 10 phút sau, những người đi cùng không thấy ông L. nên kiểm tra và phát hiện ông đã mất tích. Cả nhóm lập tức cho ghe quay lại khu vực trên để tìm kiếm nhưng không phát hiện tung tích.

Nhận được tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 3 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Khánh Hòa) đã nhanh chóng điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường. Các đơn vị phối hợp gồm Công an xã Đại Lãnh, Đồn Biên phòng 378 và UBND xã Đại Lãnh cũng tham gia tìm kiếm nạn nhân.

Hiện công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn do thời tiết trên vịnh Vân Phong diễn biến phức tạp, sóng lớn và gió mạnh, ảnh hưởng đến việc quan sát và tiếp cận khu vực nghi vấn.

Các lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời kêu gọi người dân và các chủ phương tiện hoạt động trên vịnh Vân Phong cung cấp thông tin nếu phát hiện dấu vết liên quan đến nạn nhân.

Phùng Quang
