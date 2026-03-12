Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

30kg vàng ở Hà Tĩnh đã có người mua giá hơn 142 tỷ đồng

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại Nghệ An vừa trúng quyền mua 30kg vàng thông qua hình thức bốc thăm do Sở Tài chính Hà Tĩnh tổ chức.

Sáng 12/3, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng là tang vật từ các vụ vận chuyển vàng trái phép qua biên giới.

Trước đó, Sở Tài chính Hà Tĩnh đã thông báo bán 29.935,6 gram vàng với tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng. Đây là tang vật thu giữ từ hai vụ án vận chuyển vàng trái phép qua biên giới tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo trong năm 2024.

Sau khi Sở Tài chính Hà Tĩnh thông báo bán tài sản, có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua. Để xác định đơn vị được quyền mua số vàng trên, Sở đã tổ chức bốc thăm theo quy định.

Kết quả bốc thăm xác định Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt (địa chỉ tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) là đơn vị trúng quyền mua số vàng nói trên. Ngay sau đó, đại diện doanh nghiệp đã ký hợp đồng mua tài sản với Sở Tài chính Hà Tĩnh, tổng giá trị hơn 142 tỷ đồng.

346653521655450689-2.jpg
Đại diện Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt ký hồ sơ sau khi mua trúng.
346653521655450689-3.jpg
Toàn cảnh buổi tổ chức bốc thăm quyền mua gần 30kg vàng.

Theo quy định, trước khi tham gia bốc thăm, các doanh nghiệp phải đặt cọc hơn 28 tỷ đồng, tương đương 20% giá trị tài sản. Trường hợp đơn vị trúng bốc thăm đã ký hợp đồng nhưng không hoàn tất việc mua thì sẽ mất toàn bộ số tiền đặt cọc.

Ông Đường Triệu Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Phú Nguyên Nga Việt, cho biết doanh nghiệp rất bất ngờ khi trúng bốc thăm và cam kết sẽ hoàn tất thủ tục thanh toán trong vòng 5-10 ngày tới để nhận tài sản theo quy định.

346653521655450689.jpg
Có 6 doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký tham gia bốc thăm.

Theo ông Tuấn, công ty hoạt động trong lĩnh vực chế tác và kinh doanh vàng. Số vàng thu mua sẽ được đưa đi phân kim để đảm bảo đạt độ tinh khiết 99,99% trước khi đưa vào quá trình chế tác.

Hoài Nam
