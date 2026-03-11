Giải mã 'công thức vàng' đưa mạng 5G Việt Nam vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á

Sự kiện VinaPhone đạt chứng nhận “Nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á”- “Best 5G Network in Vietnam and Southeast Asia” từ tổ chức Ookla không chỉ là một bước tiến về mặt công nghệ, mà còn là minh chứng rõ rệt cho thấy chất lượng di động tại Việt Nam đang tiệm cận với những tiêu chuẩn trải nghiệm khắt khe của thế giới.

Không chỉ là tốc độ: Lời giải từ hệ thống đo kiểm quốc tế

Phần lớn người dùng di động vẫn thường mặc định sức mạnh của mạng 5G nằm ở tốc độ tải dữ liệu. Tuy nhiên, để giành được vị trí dẫn đầu khu vực trong Quý III và Quý IV/2025, VinaPhone đã phải đáp ứng một "công thức" đánh giá toàn diện hơn rất nhiều từ Ookla.

Cụ thể, chỉ số Speed Score (đánh giá tốc độ và độ phản hồi) chiếm 50% tổng điểm. Ở hạng mục này, VinaPhone đạt 75,48 điểm, tạo khoảng cách lên tới 8% so với nhà mạng xếp sau. Trên thực tế, lợi thế này giúp người dùng giảm thiểu tối đa tình trạng giật lag hay gián đoạn khi truy cập Internet qua VinaPhone 5G. Tham số này cũng chứng minh VinaPhone nhà mạng 5G có tốc độ nhanh nhất Việt Nam.

VNPT đầu tư bài bản ngay từ đầu vào dịch vụ VinaPhone 5G

Đáng chú ý, 50% số điểm còn lại được Ookla chia đều cho hai tiêu chí phản ánh trực tiếp trải nghiệm hàng ngày của khách hàng trên môi trường số: Web browsing (Hiệu năng tải website là 25%) và Video streaming (Độ mượt xem video là 25%). Việc đạt điểm số cao ở cả ba tiêu chí này khẳng định mạng lưới của VinaPhone đáp ứng xuất sắc mọi nhu cầu và mang lại trải nghiệm cao nhất cho khách hàng. Người dùng có thể truy cập mượt mà hàng loạt trang web phục vụ công việc, học tập, tra cứu thông tin, đồng thời tận hưởng trải nghiệm xem video trực tuyến và livestream với độ phân giải cao mà không bị gián đoạn bởi thời gian chờ, độ trễ.

Hạ tầng đi trước một bước: Trạm phát sóng "hiểu" người dùng

Thành tích vượt trội trên nền tảng đo kiểm quốc tế là kết quả của một chiến lược quy hoạch hạ tầng bài bản được Tập đoàn VNPT chuẩn bị từ sớm. Ngay từ giai đoạn đầu, việc bố trí các trạm phát sóng đã được tính toán dựa trên mô hình dự báo lưu lượng và phân tích mật độ người dùng. Nhờ đó, các khu vực có nhu cầu dữ liệu cao như trung tâm đô thị, khu công nghiệp hay sân bay đều được ưu tiên phủ sóng sớm, giúp hệ thống không bị quá tải và duy trì tốc độ ổn định ngay cả khi lưu lượng tăng vọt.

Bên cạnh việc khai thác hiệu quả băng tần trung nhằm cân bằng giữa vùng phủ sóng và tốc độ truyền tải, VNPT còn ghi dấu ấn khi từng bước triển khai kiến trúc mạng 5G độc lập. Mô hình này không phụ thuộc vào hạ tầng 4G cũ, qua đó tối ưu hóa tài nguyên và giảm đáng kể độ trễ mạng.

Để đảm bảo trải nghiệm thực tế, mỗi trạm phát sóng đều phải vượt qua quy trình đo kiểm đa lớp khắt khe với các kịch bản như truy cập mật độ cao, chơi game trực tuyến hay truyền tải video phân giải lớn. Kết hợp cùng hệ thống giám sát KPI liên tục, hiệu năng mạng lưới luôn được điều chỉnh linh hoạt theo từng vùng lưu lượng, mang lại chất lượng kết nối đồng đều cho người dùng.

Phổ cập hóa trải nghiệm hạng thương gia

Song song với việc nâng cấp hạ tầng chuẩn quốc tế, nhà mạng này cũng cho thấy nỗ lực phổ cập hóa công nghệ 5G thông qua hệ sinh thái gói cước linh hoạt, phù hợp với bài toán chi phí của đa dạng tệp khách hàng.

VinaPhone được vinh danh là nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á

Với giới trẻ, những người sáng tạo nội dung hoặc thường xuyên kinh doanh trực tuyến, gói cước SODA125 đang là một giải pháp nổi bật khi cung cấp tới 8GB Data/ngày trong 30 ngày, miễn phí xem truyền hình MyTV Mobile, miễn phí data truy cập ứng dụng MyTV, TikTok và YouTube.

Bằng sự kết hợp giữa năng lực hạ tầng vượt trội và dải sản phẩm tối ưu, VinaPhone đã thực sự mang đến trải nghiệm "nhà mạng 5G tốt nhất Việt Nam và Đông Nam Á" cho người dùng trong kỷ nguyên số.

Độc giả có thể tìm hiểu chi tiết và đăng ký các gói cước VinaPhone 5G tại: https://digishop.vnpt.vn/di-dong?tab=c333