Dịch vụ giao hàng đồng loạt tăng giá, áp dụng 'phụ phí xăng dầu'

TPO - Chịu tác động trực tiếp từ việc giá xăng dầu tăng, các dịch vụ vận chuyển đồng loạt tăng giá, áp dụng phụ phí xăng dầu. Giao Hàng Tiết Kiệm áp dụng phụ phí xăng dầu từ 10/3, mức cao nhất hơn 17% cước vận chuyển. Viettel Post áp dụng phụ phí 10% cước vận chuyển nội địa từ 16/3.

Hàng hoá, dịch vụ vận chuyển bắt đầu tăng giá

Giá xăng tiếp tục tăng phiên thứ 4 liên tiếp, đẩy RON 95 lên 29.120 đồng/lít trong kỳ điều hành tối 10/3. Mức tăng nhanh trong thời gian ngắn khiến giá xăng RON95 vượt mốc 29.000 đồng/lít, còn xăng E5 RON92 cũng lên mức 26.570 đồng/lít. Nếu không có sự can thiệp từ nguồn lực 5.600 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, mức tăng của giá xăng thực tế có thể đã lên tới 6.000-7.000 đồng/lít. Để hạ nhiệt giá xăng, Chính phủ cũng vừa ban hành nghị định đưa thuế nhập khẩu ưu đãi về mức 0%.

Trong bối cảnh giá xăng liên tục tăng, một số hàng hoá, dịch vụ bắt đầu điều chỉnh, chủ yếu ở nhóm vận chuyển và ăn uống. Một số quán nhỏ tăng giá, các cửa hàng, nhà hàng kinh doanh theo chuỗi chưa có động thái đáng chú ý.

“Do giá cả tăng cao, nhà hàng xin phép tăng giá. Rất mong quý khách ủng hộ”, thông báo treo tại một cửa hàng ăn sáng tại Xã Đàn (Hà Nội). Mỗi bát bún tăng 5.000 đồng, bát thấp nhất hiện là 45.000 đồng.

Thông báo tăng giá của một cửa hàng ăn sáng tại Hà Nội.

Quán đã giữ giá ổn định trong gần 2 năm qua, trong khi chi phí nguyên liệu, vận hành đều tăng, để giữ chất lượng, theo đó, chủ quán quyết định điều chỉnh giá: “Chúng tôi cố gắng cân đối trong thời gian dài để không phải tăng giá. Nhưng nếu tiếp tục giữ mức cũ thì rất khó đảm bảo chất lượng và khẩu phần như trước”. Chủ quán cho biết thêm, việc điều chỉnh được tính toán ở mức vừa phải, đa phần khách quen không có phản ứng.

Quầy đồ uống chủ yếu phục vụ khách mang đi của chị Trần Tâm (Đống Đa, Hà Nội) cho biết, từ sau Tết đã phải tăng 2.000 đồng/sản phẩm để bù cho chi phí nguyên liệu. Theo chị Tâm, áp lực không chỉ đến từ nguyên liệu chính mà còn ở những chi phí tưởng chừng nhỏ như đá lạnh, cốc nhựa, nắp đậy hay thìa dùng một lần, thời gian qua đều tăng giá.

“Trước đây mình cố gắng giữ nguyên vì sợ khách phản ứng. Nhưng giá nhập vào cái gì cũng nhích lên, nếu không điều chỉnh thì gần như không còn lãi”, chị Tâm nói và cho biết thêm, mỗi lần giá xăng dầu tăng, chi phí vận chuyển, nguyên liệu lại bị đội lên.

Chịu tác động trực tiếp từ việc giá xăng dầu tăng, các dịch vụ vận chuyển đồng loạt tăng giá, áp dụng phụ phí xăng dầu. Giao Hàng Tiết Kiệm áp dụng phụ phí xăng dầu từ 10/3, mức cao nhất hơn 17% cước vận chuyển. Viettel Post áp dụng phụ phí 10% cước vận chuyển nội địa từ 16/3. Theo các doanh nghiệp, việc áp dụng phụ phí nhằm phản ánh biến động chi phí nhiên liệu trong hoạt động vận hành, và mức phí được cập nhật tương ứng với biến động giá xăng dầu.

Giá xăng tăng, dịch vụ giao hàng chịu thêm sức ép chi phí.

Một nhà xe chuyên tuyến Hà Nội - Thái Nguyên cũng cho biết, trước tình hình giá xăng dầu liên tục tăng cao, giá vé phụ thu 10.000 đồng/ vé, áp dụng từ ngày 8/3. “Ngay khi giá xăng dầu bình ổn trở lại, nhà xe sẽ lập tức điều chỉnh giá vé để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho khách hàng. Mức phụ thu tạm thời nhằm thích nghi với biến động thị trường”, đại diện nhà xe cho hay.

Các kịch bản kiểm soát lạm phát theo giá dầu

Theo số liệu của Cục Thống kê - Bộ Tài chính, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 2 tháng đầu năm tăng gần 3%. Nguyên nhân chủ yếu là do giá thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình và dịch vụ giao thông tăng do nhu cầu mua sắm, đi lại của người dân tăng trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, việc kiểm soát lạm phát thời gian tới tiếp tục đặt ra nhiều áp lực. Bà Phạm Huyền Trang - Giám Đốc Sản Phẩm Đầu Tư, Công ty TNHH Quản lý Qũy SSI (SSIAM) - nhận định, giá xăng RON95-III đã tăng mạnh lên mức cao nhất kể từ 6/2022, tạo nguy cơ đẩy lạm phát (đang ở mức 3% trong 2 tháng đầu năm) tiến sát trần mục tiêu 4-4,5%.

Theo tính toán của SSI Research, nếu giá dầu duy trì quanh 90 USD/thùng, lạm phát cả năm của Việt Nam có thể ở mức khoảng 4,12%. Trong trường hợp giá dầu tăng lên 100 USD/thùng, CPI có thể lên khoảng 5,06%, vượt ngưỡng mục tiêu cơ sở 4-4,5%.

Theo giả định giá dầu duy trì ở mức cao trong khoảng 2 tháng, ảnh hưởng đến CPI cả năm (theo kịch bản cơ sở) vẫn nằm trong tầm kiểm soát, với mức tăng thêm khoảng 0,62 điểm phần trăm. Tuy nhiên, trong kịch bản kém tích cực, khi giá dầu duy trì quanh 105 USD/thùng đến tháng 6, lạm phát có thể vượt 5%, qua đó tạo thêm áp lực đáng kể đối với công tác điều hành vĩ mô.

Trong trường hợp này, chính sách tài khóa có thể cần đóng vai trò ổn định chủ động hơn, bao gồm việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (hiện ước khoảng 230 triệu USD). Việc giảm tạm thời thuế nhập khẩu, xem xét lại thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, cần thực hiện ít nhất đến hết ngày 30/4, nhằm hạn chế mức độ truyền dẫn của giá dầu thế giới vào lạm phát trong nước.

Ông Lê Trung Hiếu - Phó Cục trưởng Cục Thống kê, Bộ Tài chính - cho rằng trong trường hợp giá nhiên liệu thế giới duy trì ở mức cao trong thời gian dài và chi phí vận tải tăng, có thể làm gia tăng áp lực lạm phát chi phí đẩy, gây khó khăn cho việc thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 Chính phủ đề ra.

“Chúng tôi khuyến nghị các cơ quan quản lý tiếp tục theo dõi sát diễn biến giá năng lượng trên thị trường thế giới; điều hành linh hoạt giá xăng dầu trong nước gắn với việc sử dụng phù hợp các công cụ điều tiết như thuế, phí và Quỹ bình ổn giá... Đồng thời, cần tăng cường bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, kiểm soát chi phí vận tải và hạn chế các yếu tố gây tăng giá bất hợp lý nhằm góp phần ổn định mặt bằng giá và hỗ trợ mục tiêu kiểm soát lạm phát”, đại diện Cục Thống kê đề xuất.

Ông Hiếu cũng nhấn mạnh việc tiếp tục kích cầu nội địa. Việc củng cố cầu nội địa, ổn định tâm lý thị trường, hỗ trợ việc làm và thu nhập sẽ giúp nền kinh tế giảm phụ thuộc hơn vào khu vực bên ngoài. Xem xét kéo dài việc giảm thuế VAT 2% hoặc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu để kìm giữ giá cả, bảo vệ sức mua của hơn 100 triệu dân.