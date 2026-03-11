Doanh nghiệp 'đứng ngồi không yên' vì giá thép 'nhảy múa' theo xăng dầu

TPO - Giá thép trong nước vừa bước vào một đợt điều chỉnh mới khi nhiều doanh nghiệp đồng loạt tăng giá thêm khoảng 300.000 đồng mỗi tấn. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, kéo theo chi phí vận chuyển và nguyên liệu tăng, gây áp lực không nhỏ với các doanh nghiệp.

Đồng loạt tăng giá

Thị trường thép trong nước những ngày gần đây ghi nhận đợt điều chỉnh giá đáng chú ý khi nhiều doanh nghiệp sản xuất đồng loạt nâng giá bán thép xây dựng thêm khoảng 300.000 đồng/tấn, tương đương khoảng 300 đồng/kg. Động thái này được áp dụng từ đầu tháng 3 tại nhiều nhà máy thép lớn như Hòa Phát, Việt Đức, Việt Ý.

Sau đợt điều chỉnh, giá thép xây dựng trên thị trường hiện dao động quanh mức 13.500 - 13.800 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và khoảng 12.850 - 13.600 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300, tùy thương hiệu và khu vực phân phối.

Cụ thể, thép Hòa Phát hiện ở mức khoảng 13.800 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và 13.600 đồng/kg đối với thép thanh vằn D10 CB300. Thép Việt Đức có giá khoảng 13.500 đồng/kg đối với thép cuộn và 12.850 đồng/kg đối với thép thanh vằn, trong khi thép Việt Ý dao động quanh 13.640 đồng/kg đối với thép cuộn và 12.880 đồng/kg đối với thép thanh vằn.

Ở khu vực miền Trung, mặt bằng giá cũng tương tự. Chẳng hạn thép Hòa Phát vẫn duy trì mức 13.800 đồng/kg đối với thép cuộn CB240 và 13.600 đồng/kg đối với thép thanh vằn, trong khi thép Việt Đức khoảng 13.950 đồng/kg đối với thép cuộn và 13.550 đồng/kg đối với thép thanh vằn.

Theo các doanh nghiệp trong ngành, việc điều chỉnh giá lần này chủ yếu xuất phát từ chi phí phôi thép và nguyên liệu đầu vào tăng, cùng với chi phí vận chuyển và logistics leo thang do giá dầu thế giới biến động mạnh. Trong ngành thép, năng lượng và vận chuyển chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí, vì vậy biến động của giá dầu thường nhanh chóng tác động đến giá thép.

Giá thép liên tục tăng cao trong những ngày gần đây.

Đáng chú ý, đây không phải lần tăng giá đầu tiên của thị trường thép trong năm nay. Hồi tháng 1, nhiều doanh nghiệp cũng đã điều chỉnh tăng khoảng 200 đồng/kg đối với một số sản phẩm thép xây dựng. Như vậy chỉ trong vài tháng đầu năm, giá thép đã trải qua nhiều nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp.

Đợt tăng giá thép lần này diễn ra đúng vào thời điểm nhiều dự án xây dựng bước vào giai đoạn thi công cao điểm, khiến các doanh nghiệp trong lĩnh vực xây dựng và cơ khí phải tính toán lại chi phí.

Doanh nghiệp áp lực kép

Chia sẻ với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Quốc Hiệp - Chủ tịch Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Việt Nam - cho biết, trong cơ cấu chi phí của một công trình xây dựng, thép thường chiếm khoảng 20-30% tổng chi phí vật liệu. Vì vậy, chỉ cần giá thép tăng vài trăm nghìn đồng mỗi tấn cũng có thể khiến tổng chi phí dự án tăng đáng kể, đặc biệt đối với các công trình quy mô lớn.

“Phần lớn các hợp đồng xây dựng được ký theo đơn giá cố định từ trước. Khi giá vật liệu tăng đột biến, nhà thầu thường phải tự gánh phần chi phí phát sinh. Nếu tình trạng này kéo dài, lợi nhuận của doanh nghiệp xây dựng sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt”, ông Hiệp nói.

Cũng theo ông Hiệp, hiện thép là nguyên liệu nền tảng của nhiều ngành kinh tế như xây dựng hạ tầng, bất động sản, cơ khí và sản xuất công nghiệp. Việc giá thép tăng không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất trực tiếp mà còn có thể tác động tới chi phí đầu tư của nhiều dự án.

Không chỉ ngành xây dựng, các doanh nghiệp cơ khí, chế tạo máy và sản xuất kết cấu thép cũng chịu tác động trực tiếp. Thép là nguyên liệu đầu vào chủ lực của nhiều ngành công nghiệp, nên khi giá thép và giá nhiên liệu cùng tăng, chi phí sản xuất sẽ bị đẩy lên đáng kể.

Đại diện Công ty CP Cơ khí và Xây dựng AMECC cho biết, việc giá thép tăng đang khiến chi phí sản xuất của doanh nghiệp chịu áp lực đáng kể.

Giá thép tăng cao gây áp lực đến nhiều dự án xây dựng, bất động.

Theo vị này, trong lĩnh vực chế tạo thiết bị và kết cấu thép cho các dự án công nghiệp và năng lượng, thép thường chiếm 40-50% chi phí nguyên vật liệu. Khi giá thép tăng, chi phí sản xuất của doanh nghiệp lập tức bị đội lên.

“Các hợp đồng cơ khí chế tạo thường được ký trước nhiều tháng, thậm chí cả năm. Khi giá thép tăng trong quá trình thực hiện dự án, doanh nghiệp rất khó điều chỉnh giá hợp đồng, nên phần chi phí tăng thêm phần lớn phải tự hấp thụ”, đại diện Công ty CP Cơ khí và Xây dựng AMECC chia sẻ.

Diễn biến tăng giá hiện nay cũng khiến nhiều doanh nghiệp nhớ lại giai đoạn thị trường thép tăng nóng trong năm 2021, có thời điểm vượt 24 triệu đồng/tấn khiến nhiều dự án xây dựng phải điều chỉnh tổng mức đầu tư hoặc tạm dừng thi công vì chi phí vật liệu tăng quá nhanh.

So với giai đoạn tăng sốc năm 2021, mức tăng giá thép hiện nay được đánh giá là thấp hơn. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là đợt tăng giá lần này diễn ra đồng thời với biến động mạnh của thị trường năng lượng, đặc biệt là xăng dầu nên các doanh nghiệp chịu áp lực kép.

Ông Lê Duy Bình - Giám đốc điều hành Economica Việt Nam - cho rằng, khi giá năng lượng và giá vật liệu cơ bản cùng tăng, doanh nghiệp có thể phải đối mặt với lạm phát chi phí, tức là chi phí sản xuất tăng do giá đầu vào tăng.

“Nếu xu hướng này kéo dài, doanh nghiệp buộc phải điều chỉnh giá bán sản phẩm để bù đắp chi phí, qua đó có thể tạo áp lực lên mặt bằng giá hàng hóa trong nền kinh tế”, ông Bình nhận định.