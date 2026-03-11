Cả trăm tuyến vận tải khách tăng giá vé do giá xăng dầu tăng, cao nhất khoảng 50%

Theo báo cáo nhanh từ các Sở Xây dựng địa phương gửi về Cục Đường bộ Việt Nam, đến nay trên cả nước đã có hơn trăm tuyến vận tải hành khách tuyến cố định thông báo tăng giá vé.

Giá vé tăng, hành khách không bất ngờ

Sáng 11/3, chị Đào Mỹ Linh (trú tại phường Yên Hòa, TP. Hà Nội) đặt vé xe khách của hãng xe G8 Open Tour tuyến Hà Nội đi SaPa (Lào Cai) được nhân viên tư vấn thông báo giá vé mỗi giường nằm là 480.000 đồng, tăng 60.000 đồng so với giá cũ 420.000 đồng/vé trước đây.

G8 Open Tour tăng giá vé tuyến Hà Nội - SaPa 15% so với trước đây do biến động xăng dầu, mức giá mới từ 480.000 đồng (thay vì 420.000 đồng so với trước).

"Nhân viên thông báo rõ vé xe tăng do giá xăng dầu tăng liên tục trong những ngày qua, họ cũng mong hành khách thông cảm, chia sẻ. Tôi đặt vé cho cả nhà du xuân ở SaPa, mức vé tăng cũng đáng kể nhưng tôi không bất ngờ vì đã lường trước", chị Linh nói.

Ông Bùi Ngọc Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Quốc tế G8 cho biết, trong bối cảnh giá xăng dầu tăng cao, nếu không tăng giá vé, đơn vị không thể cân đối thu - chi, thực tế nhiều chuyến xe trong một tuần trước đó liên tục báo lỗ.

Chính vì vậy, hãng xe đã xây dựng phương án giá mới, thông báo với cơ quan quản lý có thẩm quyền và thực hiện niêm yết theo quy định. Mức giá hiện nay tăng khoảng 15% so với trước, vẫn thấp hơn với mức tăng của giá dầu vừa qua.

Cả trăm tuyến vận tải hành khách tăng vé, cao nhất 50%

Trao đổi với PV Báo Xây dựng, đại diện Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái - Cục Đường bộ VN cho biết, đơn vị này những ngày qua đã nhận nhiều báo cáo nhanh từ Sở Xây dựng các địa phương liên quan đến việc các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định thông báo điều chỉnh tăng giá vé.

Trong đó, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đến ngày 10/3, trên địa bàn đã có 13 đơn vị vận tải thông báo điều chỉnh tăng giá trên 96 tuyến, với mức tăng từ 5% đến khoảng 36%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện.

Trên cả nước đến nay, theo báo cáo nhanh của các Sở đã có cả trăm tuyến vận tải hành khách tuyến cố định tăng giá vé, mức tăng cao nhất khoảng 50% (ảnh minh họa).

Một số đơn vị có số lượng tuyến điều chỉnh nhiều gồm: Công ty TNHH Việt Tân Phát điều chỉnh 33 tuyến, mức tăng từ 21,12 - 30%; Công ty TNHH Toàn Thắng điều chỉnh 20 tuyến, mức tăng từ 17 - 36%; Công ty TNHH Vận tải Kumho Samco Buslines điều chỉnh 12 tuyến, mức tăng từ 12 - 19%; Công ty TNHH Du lịch Vận tải Tiến Oanh điều chỉnh 10 tuyến, mức tăng từ 13 -18%; Công ty TNHH Vận tải Thảo Hồng điều chỉnh 7 tuyến, mức tăng từ 16,7 - 30,4%.

Ngoài ra, một số đơn vị khác điều chỉnh giá trên số lượng tuyến ít hơn với mức tăng phổ biến từ 5 - 20%.

"Việc điều chỉnh giá vé của các doanh nghiệp được thực hiện theo quy định về kê khai giá và thông báo với Sở Xây dựng, các bến xe trước khi áp dụng, đồng thời niêm yết công khai giá vé để hành khách biết và lựa chọn", Sở Xây dựng TP.HCM báo cáo, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình kê khai, niêm yết giá của các đơn vị vận tải; trường hợp mức điều chỉnh giá bất thường sẽ phối hợp các cơ quan liên quan xem xét, kiểm tra các yếu tố hình thành giá theo quy định.

Tại TP Cần Thơ, theo báo cáo nhanh của Sở Xây dựng, đã có 1 đơn vị gửi bảng kê khai giá, trung bình tăng 20% do giá nhiên liệu tăng.

Ở Cao Bằng, một số doanh nghiệp vận tải đã xây dựng phương án kê khai điều chỉnh giá cước vận tải; cụ thể, các đơn vị khai thác tuyến Cao Bằng – Hà Nội như Tiên Phong, Vĩnh Dung đang xây dựng hồ sơ kê khai điều chỉnh giá cước, dự kiến tăng khoảng 50.000 đồng/vé, tương đương khoảng 14,29% so với mức giá hiện hành.

Đối với vận tải hành khách bằng xe buýt, đơn vị Buýt Hòa Bình đang xây dựng hồ sơ đề xuất điều chỉnh giá cước dự kiến tăng 30%; giá cước trong lĩnh vực taxi trên địa bàn tỉnh này chưa điều chỉnh, vẫn duy trì mức giá hiện nay.

Theo Sở Xây dựng Điện Biên, một số đơn vị trên địa bàn cũng đang đề xuất tăng giá vé, mức tăng trung bình từ 20 - 30%. Sở này đang động viên các đơn vị chia sẻ với người dân theo hướng doanh nghiệp cắt giảm tối đa các chi phí, cắt giảm lợi nhuận, chưa vội tăng giá vé, nghe ngóng tiếp biến động giá nhiên liệu.

Nếu trong những ngày tới, giá nhiên liệu vẫn không có xu hướng giảm hoặc tiếp tục tăng thì doanh nghiệp tiến hành điều chỉnh giá cước cho phù hợp.

Tại Ninh Bình, Sở Xây dựng cho biết, đến thời điểm sáng 11/3, đơn vị này đã tiếp nhận thông báo điều chỉnh tăng giá vé của 3 đơn vị kinh doanh vận tải với mức tăng từ 15% đến khoảng 50%, tùy theo cự ly vận chuyển và loại hình phương tiện.

Theo các Sở Xây dựng, việc kê khai, điều chỉnh giá cước vận tải của các đơn vị phải thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý giá. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ tiếp nhận hồ sơ kê khai, theo dõi và giám sát việc thực hiện nhằm bảo đảm việc điều chỉnh giá cước phù hợp với tình hình thực tế và ổn định thị trường vận tải.

