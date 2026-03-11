Giá bitcoin tăng mạnh sau phát ngôn của ông Trump

TPO - Giá bitcoin quay trở lại mốc 70.000 USD sau vài ngày suy giảm, tâm lý thị trường được cải thiện nhờ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Theo dữ liệu thị trường ngày 11/3 (giờ Việt Nam), đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm tăng khoảng 2,3% lên mức 70.881 USD. Đây là lần đầu bitcoin lấy lại mốc 70.000 USD sau bốn ngày biến động. Đà phục hồi của bitcoin diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường tài chính toàn cầu cùng chuyển biến tích cực, chứng khoán và kim loại quý tăng giá, trong khi giá dầu thô giảm mạnh.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định xung đột tại Trung Đông “có thể sớm được giải quyết”, giúp phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực.

Không chỉ bitcoin, nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Ethereum - đồng tiền điện tử lớn thứ hai thị trường - có lúc tăng khoảng 1,3%. XRP và Solana lần lượt tăng tối đa khoảng 1,4% và 1,2%.

Bitcoin tăng giá trở lại.

Ông Richard Galvin - đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM - cho rằng những phát biểu từ Tổng thống Mỹ đang được thị trường xem như tín hiệu cho thấy căng thẳng liên quan tới Iran có thể hạ nhiệt sớm hơn dự đoán trước đó. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro vẫn tồn tại nếu các bên liên quan như Mỹ, Israel hoặc Iran có động thái làm gia tăng căng thẳng trở lại.

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích CoinGlass, sau khi bitcoin vượt mốc 70.000 USD, khu vực giá hiện tại đang xuất hiện dày đặc các lệnh mua bán, cho thấy thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Cụ thể, cụm lệnh bán khống lớn nhất trên khung thời gian tuần đang tập trung quanh vùng 74.000-75.000 USD. Nếu giá bitcoin tiến sát khu vực này, thị trường có thể chứng kiến làn sóng đóng vị thế bán khống quy mô lớn.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy chỉ báo sức mạnh xu hướng giá trong 14 ngày đã tăng lên 52 điểm, cao hơn đáng kể so với mức 30 điểm ghi nhận hồi đầu tháng.

Thanh khoản trên thị trường cũng gia tăng nhanh. Khối lượng giao dịch bitcoin giao ngay đạt khoảng 9,3 tỷ USD, tăng hơn 140% so với mức 3,38 tỷ USD vào cuối tuần trước.

Ngoài ra, các sản phẩm đầu tư liên quan đến bitcoin tiếp tục hút vốn. Chỉ trong những ngày đầu tuần, các quỹ bitcoin đã ghi nhận thêm khoảng 167 triệu USD dòng tiền mới, nâng tổng vốn chảy vào các quỹ đầu tư bitcoin trên toàn cầu lên khoảng 521 triệu USD.