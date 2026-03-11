Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá bitcoin tăng mạnh sau phát ngôn của ông Trump

Trạch Dương

TPO - Giá bitcoin quay trở lại mốc 70.000 USD sau vài ngày suy giảm, tâm lý thị trường được cải thiện nhờ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng sớm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Theo dữ liệu thị trường ngày 11/3 (giờ Việt Nam), đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới có thời điểm tăng khoảng 2,3% lên mức 70.881 USD. Đây là lần đầu bitcoin lấy lại mốc 70.000 USD sau bốn ngày biến động. Đà phục hồi của bitcoin diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường tài chính toàn cầu cùng chuyển biến tích cực, chứng khoán và kim loại quý tăng giá, trong khi giá dầu thô giảm mạnh.

Diễn biến này xuất hiện sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định xung đột tại Trung Đông “có thể sớm được giải quyết”, giúp phần nào xoa dịu lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ leo thang căng thẳng khu vực.

Không chỉ bitcoin, nhiều đồng tiền số khác cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Ethereum - đồng tiền điện tử lớn thứ hai thị trường - có lúc tăng khoảng 1,3%. XRP và Solana lần lượt tăng tối đa khoảng 1,4% và 1,2%.

o2i2ydoihvkdth5grqsqsxhzbm-176-2.jpg
Bitcoin tăng giá trở lại.

Ông Richard Galvin - đồng sáng lập quỹ đầu cơ DACM - cho rằng những phát biểu từ Tổng thống Mỹ đang được thị trường xem như tín hiệu cho thấy căng thẳng liên quan tới Iran có thể hạ nhiệt sớm hơn dự đoán trước đó. Tuy nhiên, theo ông, rủi ro vẫn tồn tại nếu các bên liên quan như Mỹ, Israel hoặc Iran có động thái làm gia tăng căng thẳng trở lại.

Theo dữ liệu từ nền tảng phân tích CoinGlass, sau khi bitcoin vượt mốc 70.000 USD, khu vực giá hiện tại đang xuất hiện dày đặc các lệnh mua bán, cho thấy thị trường có thể tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới.

Cụ thể, cụm lệnh bán khống lớn nhất trên khung thời gian tuần đang tập trung quanh vùng 74.000-75.000 USD. Nếu giá bitcoin tiến sát khu vực này, thị trường có thể chứng kiến làn sóng đóng vị thế bán khống quy mô lớn.

Dữ liệu từ Glassnode cho thấy chỉ báo sức mạnh xu hướng giá trong 14 ngày đã tăng lên 52 điểm, cao hơn đáng kể so với mức 30 điểm ghi nhận hồi đầu tháng.

Thanh khoản trên thị trường cũng gia tăng nhanh. Khối lượng giao dịch bitcoin giao ngay đạt khoảng 9,3 tỷ USD, tăng hơn 140% so với mức 3,38 tỷ USD vào cuối tuần trước.

Ngoài ra, các sản phẩm đầu tư liên quan đến bitcoin tiếp tục hút vốn. Chỉ trong những ngày đầu tuần, các quỹ bitcoin đã ghi nhận thêm khoảng 167 triệu USD dòng tiền mới, nâng tổng vốn chảy vào các quỹ đầu tư bitcoin trên toàn cầu lên khoảng 521 triệu USD.

Trạch Dương
Reuters
#giá bitcoin #bitcoin tăng giá #chiến sự Trung Đông #Trung Đông #Iran

Xem thêm

Cùng chuyên mục