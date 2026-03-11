Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

'Bắt đáy' phiên lao dốc lịch sử, dân chơi chứng khoán kiếm bộn tiền?

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (11/3) là thời điểm cổ phiếu "bắt đáy" trong phiên chứng khoán lao dốc kỷ lục 115 điểm về tài khoản nhà đầu tư. Nhà đầu tư mua vào ngày 9/3 đến nay hầu hết ghi nhận lợi nhuận, thậm chí có mã tăng trần liên tục 2 phiên.

Thị trường có một phiên tăng mạnh nhất trong khoảng nửa năm trở lại đây, với đà tăng lan tỏa rộng và hàng chục cổ phiếu đóng cửa ở mức trần. VN-Index tăng gần 52 điểm, dòng tiền quay lại nhóm vốn hóa lớn và kéo theo sự hưng phấn trên toàn sàn. Rổ VN30 đóng vai trò dẫn dắt khi 28/30 mã tăng giá, trong đó VPL, GVR, MSN tăng trần.

Loạt cổ phiếu VN30 tăng trên 5%, nhiều mã tăng trần.
Loạt cổ phiếu VN30 tăng trên 5%, nhiều mã tăng trần.

Nhóm bán lẻ và tiêu dùng nổi bật với MWG tăng 6,79% lên 86.500 đồng/cổ phiếu, đồng thời là mã có giá trị giao dịch lớn nhất thị trường, đạt khoảng 1.468 tỷ đồng. MSN cũng tăng mạnh 6,88%.

Nhóm bất động sản “tạo sóng” trong phiên chiều. VHM tăng 6,79%, VIC tăng 2,96%, VRE tăng 6,44%, còn VPL tăng kịch trần. Không chỉ các cổ phiếu trụ, loạt mã tầm trung như TCH, IDC, KBC, CEO, DIG, PDR, DXG… đồng loạt tăng từ 4-7%.

Ở nhóm tài chính, cổ phiếu chứng khoán và ngân hàng giao dịch sôi động. SSI tăng 2%, VCI tăng hơn 4%, STB tăng 2%, SHB tăng 1,7%.

Nhóm công nghiệp - logistics và năng lượng cũng ghi nhận nhiều mã tăng trần. GMD tăng gần 7%, BSR tăng 6,95%, PVT tăng hơn 4%. Dòng tiền cho thấy xu hướng lan tỏa thay vì chỉ tập trung vào một vài cổ phiếu đơn lẻ.

Đáng chú ý, ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, nhiều mã tăng kịch trần với thanh khoản cao như GEX, VIX, ORS, VSC, CII, TCH, DGW và đặc biệt là.

VCG cũng gây chú ý với phiên thứ 2 liên tiếp tăng trần, trắng bên bán, kết phiên vẫn còn hơn 11 triệu cổ phiếu dư mua giá trần. Trong bối cảnh thị trường sôi động, ACV cũng tăng hơn 4%. Những thông tin không mấy tích cực vừa qua dường như chưa thể hiện tác động tới giá cổ phiếu.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 51,61 điểm (3,08%) lên 1.728,34 điểm. HNX-Index tăng 6,95 điểm (2,89%) lên 247,02 điểm. UPCoM-Index tăng 1,84 điểm (1,51%) lên 124,09 điểm.

Thanh khoản HoSE gần 28.800 tỷ đồng. Khối ngoại có phiên thứ 2 liên tiếp mua ròng, hơn 1.150 tỷ đồng, tập trung vào MWG, ACB, HPG…

Việt Linh
#VN-Index #thị trường chứng khoán #cổ phiếu trần #dòng tiền #bất động sản #ngân hàng #khối ngoại

Xem thêm

Cùng chuyên mục