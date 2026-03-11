Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

'Đế chế' gia vị Ajinomoto và cuộc viễn chinh vào 'trái tim' chip bán dẫn toàn cầu

P.V

Ít ai ngờ rằng, bên trong những bộ vi xử lý (CPU) hay chip đồ họa (GPU) tối tân nhất hiện nay lại chứa đựng một "di sản" từ ngành thực phẩm. Tập đoàn Ajinomoto, với nền tảng "AminoScience" (Khoa học về Axit amin), đã tạo ra bước đột phá làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

Trong bối cảnh ngành bán dẫn trở thành nền tảng của sản xuất chip hiệu suất cao – “xương sống” của kinh tế số, thật kinh ngạc khi biết rằng một tập đoàn khởi nguồn từ thực phẩm như Tập đoàn Ajinomoto lại đang nắm giữ công nghệ vật liệu quan trọng trong cấu trúc chip hiện đại. Bước đột phá này bắt nguồn từ hơn một thế kỷ theo đuổi nền tảng “Khoa học về Axit amin” (AminoScience).

Bước tiến từ phòng thí nghiệm thực phẩm

Ajinomoto ra đời năm 1909, sau khi Giáo sư Kikunae Ikeda phát hiện vị umami từ axit amin glutamate. Từ nghiên cứu ban đầu về thực phẩm, tập đoàn từng bước mở rộng ứng dụng axit amin sang nhiều lĩnh vực công nghệ cao. “Khoa học về Axit amin” được định nghĩa là hệ thống vật liệu, chức năng và công nghệ phát triển dựa trên quá trình nghiên cứu, khai phá tiềm năng của axit amin - lợi thế cạnh tranh cốt lõi của tập đoàn. Tập đoàn hiện đang tập trung phát triển 4 lĩnh vực trọng yếu: Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, Công nghệ thông tin & Truyền thông, Công nghệ xanh góp phần kiến tạo cuộc sống hạnh phúc và bền vững.

image001-970.png
4 lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto dựa trên “Khoa học về Axit amin”

Tại Việt Nam, tinh thần này được kế thừa trọn vẹn. Công ty Ajinomoto Việt Nam xác lập mục đích tồn tại là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về Axit amin” (“AminoScience”)”.

ABF – "Lớp áo" sinh tồn của siêu chip thế giới

Điểm sáng rực rỡ nhất trong lĩnh vực Công nghệ thông tin & Truyền thông của tập đoàn chính là Ajinomoto Build-up Film (ABF). Đây là loại màng phim cách điện tiên tiến, một thành phần không thể thiếu trong cấu trúc của các bộ vi xử lý (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU) hiện đại.

Điều thú vị nằm ở nguồn gốc của ABF: nó được phát triển dựa trên việc tối ưu hóa các sản phẩm phụ từ quá trình sản xuất axit amin glutamate. Với độ ổn định cao cùng khả năng cách điện, cách nhiệt vượt trội, ABF đóng vai trò là lớp nền bảo vệ các mạch vi mô chồng xếp dày đặc bên trong chip, đảm bảo tín hiệu truyền dẫn chính xác và bền bỉ. Trong cấu trúc chip hiện đại, các lớp mạch vi mô được xếp chồng dày đặc, vật liệu cách điện đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm tín hiệu truyền dẫn chính xác, hạn chế nhiễu và duy trì hiệu suất lâu dài. ABF chính là lớp nền quan trọng giữa các lớp mạch, góp phần bảo vệ và ổn định hoạt động của chip trong các thiết bị công nghệ cao như máy tính, điện thoại thông minh và trung tâm dữ liệu.

image003-2636.png
Các dòng sản phẩm vật liệu điện tử của Tập đoàn Ajinomoto

Nhờ đặc tính kỹ thuật vượt trội, ABF đã trở thành thành phần gần như không thể thiếu trong chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu.

image005.png
Vật liệu cách điện ABF xuất hiện trong chip hiệu suất cao của hầu hết thiết bị điện tử hiện đại

Định hình tương lai công nghệ xanh

Sự hiện diện của ABF trong hầu hết các thiết bị công nghệ cao, từ điện thoại thông minh đến các trung tâm dữ liệu khổng lồ, đã khẳng định vị thế của Ajinomoto như một nhà cung cấp vật liệu nền tảng cho ngành bán dẫn toàn cầu.

Không chỉ dừng lại ở hiệu suất, quá trình sản xuất ABF còn là minh chứng cho mô hình kinh tế tuần hoàn. Việc kết nối công nghệ sinh học với công nghệ điện tử để tạo ra giá trị mới từ sản phẩm phụ đã thể hiện cam kết phát triển bền vững của tập đoàn – một giá trị cốt lõi mà Ajinomoto luôn theo đuổi trên toàn thế giới cũng như tại thị trường Việt Nam.

P.V
