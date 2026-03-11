Acecook Việt Nam khánh thành nhà máy Vĩnh Long mới, tạo việc làm cho 3000 lao động

Ngày 10/3, Công ty CP Acecook Việt Nam khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới tại Khu công nghiệp Hòa Phú (xã Phú Quới, tỉnh Vĩnh Long). Với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, đây là dự án trọng điểm của doanh nghiệp tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược “Cook Happiness Through Innovation – Đổi Mới Nâng Tầm Hạnh Phúc”.

Nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook Việt Nam

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng trên diện tích 11 hecta tại Khu công nghiệp Hòa Phú với tổng vốn đầu tư hơn 200 triệu USD, nhà máy có năng lực sản xuất lớn với 17 dây chuyền khi được lắp đặt và vận hành hoàn chỉnh, đạt công suất dự kiến là 81,000 tấn sản phẩm/năm và 27,600 tấn bán thành phẩm/năm (gói súp, gói dầu gia vị...). Trong giai đoạn đầu, nhà máy sẽ vận hành 9 dây chuyền, dự kiến cung ứng khoảng 1,2 tỷ gói sản phẩm/năm cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

Công ty CP Acecook Việt Nam chính thức khánh thành Nhà máy Vĩnh Long mới

Toàn bộ hệ thống máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất, quy trình vận hành được đầu tư và lắp đặt theo hướng tự động hóa, tích hợp công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và Việt Nam về an toàn vệ sinh thực phẩm và môi trường. Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới có thể đáp ứng nhu cầu sản xuất đa dạng các sản phẩm ăn liền như mì, miến, phở, bún, hủ tiếu…

Đây là nhà máy có quy mô lớn nhất của Acecook tại Việt Nam, giữ vai trò chiến lược trong việc mở rộng năng lực sản xuất, tăng cường khả năng cung ứng và tối ưu hóa hệ thống phân phối sản phẩm và phát triển bền vững. Tính đến nay, công ty Acecook Việt Nam đang sở hữu 14 nhà máy trên toàn quốc, hình thành mạng lưới sản xuất rộng khắp và đồng bộ từ Bắc đến Nam.

Các đại biểu và ban lãnh đạo công ty tham gia nghi thức khánh thành nhà máy Acecook Vĩnh Long mới

Cam kết vì tương lai bền vững

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới được xây dựng theo mô hình “nhà máy xanh”, thông qua việc tích hợp các giải pháp tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu tác động môi trường. Tại nhà máy, có lắp đặt lò hơi sinh khối sử dụng nhiên liệu biomass, với công suất 30 tấn/giờ, so với lò hơi đốt than có cùng công suất sẽ giảm được khoảng 75.000 tấn CO2/năm.

Tại tòa nhà văn phòng mới, khu vực sảnh được thiết kế với các vật liệu thân thiện với môi trường. Phần gạch lát sàn được sản xuất từ vật liệu tái chế, trong khi giấy dán tường sử dụng nguyên liệu từ vỏ trấu tái chế. Việc lựa chọn các vật liệu này thể hiện định hướng phát triển bền vững của nhà máy Vĩnh Long - nơi sản xuất các sản phẩm có nguồn nguyên liệu chính từ gạo, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về sử dụng vật liệu thân thiện, có trách nhiệm với môi trường.

Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới dự kiến sẽ tạo ra hơn 3.000 cơ hội việc làm cho lao động địa phương, đóng góp cho ngân sách Nhà nước trung bình 180 tỷ VNĐ/năm.

Tổng Giám Đốc Công ty CP Acecook Việt Nam Kaneda Hiroki phát biểu tại lễ khánh thành

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kaneda Hiroki – Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam chia sẻ:“Việc khánh thành Nhà máy Acecook Vĩnh Long mới là một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn dài hạn và cam kết đầu tư nghiêm túc của chúng tôi tại Việt Nam. Điểm nổi bật của nhà máy không chỉ nằm ở quy mô, mà còn ở định hướng phát triển bền vững, bởi chúng tôi tin rằng: sự phát triển của doanh nghiệp phải song hành cùng trách nhiệm với xã hội và môi trường. Bên cạnh đó, dự án này sẽ tạo ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, tay nghề cho người lao động địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”.