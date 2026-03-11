Tài xế Grab, Be sốt ruột giá xăng dầu, lo chi phí 'bào mòn' thu nhập

TPO - Sáng 11/3, sau khi giá xăng RON95-III tăng lên 29.120 đồng/lít, giới tài xế xe công nghệ sốt ruột chi phí và lo sắp tới giai đoạn bị "bào mòn" thu nhập mỗi ngày. Theo các tài xế, với các cuốc xe ngắn, quãng đường chạy rỗng thường gần bằng quãng đường chở khách. “Có khi mình phải chạy 1-2 km đến đón khách, rồi chở thêm 1-2 km nữa là xong cuốc. Khi giá xăng cao, phần chạy rỗng đó trở thành chi phí khá lớn”, anh P. nói.

Giá cước chưa điều chỉnh theo xăng dầu

Trưa 11/3, phóng viên đặt GrabBike từ khu vực cầu Công Lý đến Dinh Độc Lập (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), quãng đường khoảng 2 km, với giá 17.000 đồng/cuốc, không thay đổi so với trước đây. Mức cước này cũng tương đương với cước phí của xe điện Xanh SM, với khoảng 17.000 đồng cho quãng đường 2 km.

Ghi nhận của phóng viên cho thấy giá cước xe công nghệ tại TPHCM hiện vẫn chưa điều chỉnh dù giá xăng vừa tăng mạnh. Chẳng hạn, một cuốc GrabBike từ chung cư Lê Thành đến Sở Công Thương TPHCM (đường Lý Tự Trọng) có giá 58.000 đồng, trong khi quãng đường ngắn hơn từ chung cư Lê Thành đến Bến xe Miền Tây khoảng 20.000 đồng, tương tự mức phí cách đây khoảng một tháng.

Giá xăng tăng liên tục khiến thu nhập của tài xế xe công nghệ bị ảnh hưởng. Ảnh: Hữu Huy.

Tại cây xăng trên đường Trần Hưng Đạo (phường Chợ Quán) sáng cùng ngày, nhiều tài xế xe công nghệ tranh thủ ghé đổ xăng trước khi bắt đầu ca chạy. Anh Lê Công Bình, tài xế GrabBike, cho biết trước đây 60.000 đồng có thể đổ được khoảng 3 lít xăng, nay phải chi gần 90.000 đồng.

“Trước kia chỉ cần khoảng 80.000 đồng là đầy bình, giờ phải đổ hơn 100.000 đồng. Giá xăng cao nên ai cũng lo vì chi phí nhiên liệu chiếm tới 40-50% doanh thu, chạy nhiều mà tiền xăng tăng thì thu nhập giảm”, anh Bình nói.

Tại khu vực chợ Bến Thành, nhiều tài xế xe công nghệ chờ khách cũng liên tục bàn chuyện xăng tăng giá sau các đợt điều chỉnh gần đây. Trong kỳ điều chỉnh tối 10/3, giá xăng E5RON92 tăng 1.344 đồng/lít lên 26.570 đồng/lít, còn RON95-III tăng 2.073 đồng/lít lên 29.120 đồng/lít.

Theo khảo sát của phóng viên, hiện giá cước xe công nghệ tại TPHCM vẫn giữ mức ổn định, chưa điều chỉnh.

Theo anh Minh Tân - tài xế Be, sau khi trừ tiền xăng và chiết khấu cho hãng, thu nhập của tài xế giảm đáng kể. “Có hôm chạy cả ngày, trừ chi phí xong chỉ còn hơn 200.000 đồng. Giá cước trên ứng dụng chưa thay đổi nên tài xế đang phải gánh phần chi phí tăng thêm”, anh Tân chia sẻ, đồng thời mong các hãng sớm điều chỉnh giá cước hoặc có chính sách hỗ trợ phù hợp để tài xế yên tâm.

Anh L.V.P. (tài xế GrabBike tại TPHCM) cho biết, khi giá xăng tăng, nhiều tài xế xe công nghệ bắt đầu ngại nhận các cuốc xe ngắn vì hiệu quả và thu nhập không còn như trước.

Theo anh P., chi phí xăng dầu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng chi phí chạy xe mỗi ngày. Với các cuốc xe gần, bài toán thu nhập càng trở nên khó khăn. “Một cuốc cho chặng đường khoảng 1,5-2 km, tiền cước chỉ tầm 15.000 - 20.000 đồng nhưng thực tế tài xế phải chạy thêm quãng đường để tới điểm đón khách. Cộng tiền xăng và hao mòn xe, rồi còn chiết khấu cho hãng khoảng 20-30%, tính ra có cuốc tài xế chỉ được vài nghìn đồng”, anh P. chia sẻ.

Không chỉ vậy, với các cuốc xe ngắn, quãng đường chạy rỗng thường gần bằng quãng đường chở khách. “Có khi mình phải chạy 1-2 km đến đón khách, rồi chở thêm 1-2 km nữa là xong cuốc. Khi giá xăng cao, phần chạy rỗng đó trở thành chi phí khá lớn”, anh P nói.

Hỗ trợ tài xế vượt khó khăn

Theo ghi nhận của PV, các hãng xe công nghệ đã sử dụng ngân sách nội bộ để hỗ trợ đối tác. Cụ thể, Grab thông báo triển khai chương trình thưởng từ ngày 11-17/3 dành cho các đối tác sử dụng xe chạy xăng.

Cụ thể, tài xế bốn bánh tại TPHCM và Hà Nội được thưởng tới 7% doanh thu mỗi tuần, trong khi các tỉnh thành khác là 5%. Với nhóm hai bánh, mức hỗ trợ tối đa là 135.000 đồng/tuần tại TPHCM, Hà Nội và 104.000 đồng/tuần tại các địa phương còn lại. Khoản thưởng này được áp dụng song song với các chính sách hiện có và sẽ điều chỉnh linh hoạt theo từng tuần, bám sát diễn biến thị trường.

Ngoài hỗ trợ ngắn hạn, Grab tiếp tục thúc đẩy lộ trình chuyển sang xe điện và phát triển tính năng công nghệ để tối ưu hóa thu nhập cho tài xế.

Xe công nghệ hoạt động tại trung tâm TPHCM. Ảnh: Hữu Huy.

Tương tự, hãng xe Be cũng triển khai chương trình hỗ trợ chi phí nhiên liệu cho hơn 500.000 tài xế đối tác trên toàn quốc từ ngày 9/3. Doanh nghiệp dự kiến mức hỗ trợ tài chính tối đa 800.000 đồng/tháng, tùy thuộc vào loại phương tiện và mức độ hoạt động của từng cá nhân.

Hiện tại, Be chưa điều chỉnh cơ cấu giá dịch vụ nhằm tránh gây thêm áp lực cho hành khách. Bên cạnh đó, nền tảng này đang phát triển hệ sinh thái BE5X để đồng hành lâu dài thông qua các giải pháp như hỗ trợ vay mua hoặc thuê phương tiện với lãi suất từ 5%, miễn lệ phí trước bạ và đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Theo phân tích từ doanh nghiệp này, việc tăng giá cước ngay lập tức dễ khiến người dùng quay lưng. Việc chấp nhận hy sinh biên lợi nhuận ngắn hạn thực chất là một chiến lược phòng thủ thị trường. Nếu không hỗ trợ, nguồn cung xe sẽ sụt giảm do tài xế ngại hoạt động khi chi phí đầu vào quá cao, đặc biệt là trong giờ cao điểm, kẹt xe khi tiền xăng có thể chiếm tới nửa tiền cước. Việc duy trì mạng lưới tài xế giúp các nền tảng giữ vững khả năng đáp ứng dịch vụ, bảo vệ trải nghiệm người dùng và đảm bảo sự phát triển bền vững của doanh thu.