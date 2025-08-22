Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kinh tế

Google News

Thép cuộn cán nóng của Hòa Phát chính thức không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá

P.V

Ngày 13/8/2025, Tổng vụ Phòng vệ Thương mại Ấn Độ (DGTR) đã công bố kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá với sản phẩm thép cuộn cán nóng (HRC) nhập khẩu từ Việt Nam. Theo quyết định này, thép cuộn cán nóng của Tập đoàn Hòa Phát không bị Ấn Độ áp thuế chống bán phá giá.

ny-1917.jpg

Thép HRC của Hòa Phát xuất khẩu vào Ấn Độ không bị áp thuế do biên độ phá giá trong phạm vi 0-10%. Các doanh nghiệp khác của Việt Nam được xác định biên độ phá giá là 20–30%, và phải chịu mức thuế 121,5USD/tấn. Khuyến nghị áp thuế chống bán phá giá trong thời hạn 5 năm.

Việc HRC của Tập đoàn không bị áp thuế tạo ra lợi thế cạnh tranh tốt cho sản phẩm của Hòa Phát tại thị trường Ấn Độ. Đặc biệt, các doanh nghiệp hạ nguồn sử dụng HRC của Hòa Phát có thể yên tâm xuất khẩu sang Ấn Độ mà không gặp rào cản về nguồn gốc xuất xứ hay thuế phòng vệ thương mại.

Kết quả trên phản ánh năng lực nội tại và kinh nghiệm pháp lý quốc tế của Hòa Phát và sự trưởng thành của doanh nghiệp Việt Nam trong việc thích ứng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường toàn cầu.

Thành công của Hòa Phát là nhờ việc tối ưu hóa chi phí ở tất cả các khâu sản xuất, từ nguyên liệu đầu vào đến thành phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế với giá thành hợp lý. Hệ thống kế toán của Hòa Phát rõ ràng, minh bạch, đảm bảo việc truy xuất dữ liệu tham chiếu đầy đủ và chính xác. Trong quá trình điều tra, Hòa Phát hợp tác chặt chẽ, chủ động cung cấp đầy đủ dữ liệu, thông tin liên quan cho cơ quan điều tra của Ấn Độ.

Ngày 14/8/2024, Tổng vụ Phòng vệ thương mại Ấn Độ (DGTR) đã khởi xướng vụ việc điều tra chống bán phá giá (CBPG) đối với thép cuộn cán nóng có xuất xứ hoặc xuất khẩu từ Việt Nam. Sản phẩm bị điều tra: thép cuộn cán nóng hợp kim hoặc không hợp kim; không phủ, không mạ hoặc tráng, có độ dày lên đến 25mm và chiều rộng lên đến 2100 mm thuộc các mã HS: 7208; 7211; 7225; 7226. Sản phẩm bị điều tra không bao gồm thép cuộn không gỉ cán nóng. Giai đoạn điều tra bán phá giá: từ 01/01/2023 đến 31/3/2024. Giai đoạn điều tra thiệt hại từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2024.

Tập đoàn Hòa Phát là nhà sản xuất thép lớn nhất Việt Nam và khu vực Đông Nam Á. Từ cuối năm 2025, công suất thiết kế thép của Tập đoàn đạt 16 triệu tấn/năm, trong đó tập trung chủ yếu vào thép cuộn cán nóng, thép chất lượng cao phục vụ công nghiệp cơ khí chế tạo. Hòa Phát giữ vị thế thị phần số 1 ở thị trường trong nước và đã xuất khẩu nhiều loại thép khác nhau tới 40 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Hòa Phát sẽ hoàn thành lò cao số 6, thuộc phân kỳ 2 của dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 vào tháng 9/2025. Sau khi hoàn thành, sản lượng thép toàn Tập đoàn sẽ đạt tổng cộng 16 triệu tấn/năm, trong đó có 9 triệu tấn thép cuộn cán nóng.

P.V
#Hòa Phát

