Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng thế giới quay đầu giảm, trong nước ở mức cao

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (12/3), giá vàng thế giới lại quay đầu giảm. Trong khi đó, giá vàng trong nước ở quanh mức 187 triệu đồng/lượng trước giờ mở cửa phiên giao dịch.

Vào lúc 7h, giá vàng thế giới niêm yết 5.130 USD/ounce, giảm 64 USD so với sáng qua. Do chênh lệch múi giờ nên hiện giá vàng trong nước vẫn tăng cao so với sáng qua.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 187,2 triệu đồng/lượng.

Đáng ngạc nhiên khi giá vàng nhẫn có mức tăng thấp hơn vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 183,5 - 186,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

tp-1.jpg
Giá vàng quanh mức 187 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 184 - 187 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, thị trường bạc có xu hướng giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 89 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 88 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.312 đồng/USD, còn tỷ giá sàn là 23.806 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở mức 23.857 - 26.261 VNĐ/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại hầu hết các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh theo xu hướng giảm ở cả chiều mua và chiều bán, với biên độ dao động từ 4-24 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.001 - 26.311 đồng/USD mua - bán, giảm 24 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán so với phiên cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng 40 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, giao dịch quanh mốc 27.190 - 27.240 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #giá vàng #thị trường vàng #giá vàng trong nước #giá vàng thế giới #tỷ giá USD #thị trường tài chính

Xem thêm

Cùng chuyên mục