Giá vàng thế giới quay đầu giảm, trong nước ở mức cao

TPO - Sáng nay (12/3), giá vàng thế giới lại quay đầu giảm. Trong khi đó, giá vàng trong nước ở quanh mức 187 triệu đồng/lượng trước giờ mở cửa phiên giao dịch.

Vào lúc 7h, giá vàng thế giới niêm yết 5.130 USD/ounce, giảm 64 USD so với sáng qua. Do chênh lệch múi giờ nên hiện giá vàng trong nước vẫn tăng cao so với sáng qua.

Cụ thể, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 184,2 - 187,2 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 1,1 triệu đồng/lượng so với sáng sớm qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng SJC lên mức 187,2 triệu đồng/lượng.

Đáng ngạc nhiên khi giá vàng nhẫn có mức tăng thấp hơn vàng miếng. Theo đó, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu niêm yết 183,5 - 186,5 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng quanh mức 187 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý niêm yết 184 - 187 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng…

Trong khi đó, thị trường bạc có xu hướng giảm. Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý ở mức 3,2 - 3,3 triệu đồng/lượng, tương đương 89 triệu đồng/kg, giảm 2 triệu đồng/kg so với sáng qua. Bạc Ancarat 88 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm ở mức 25.059 đồng/USD, giảm 3 đồng so với sáng qua.

Với biên độ ±5%, tỷ giá trần được phép giao dịch là 26.312 đồng/USD, còn tỷ giá sàn là 23.806 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ở mức 23.857 - 26.261 VNĐ/USD (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, tỷ giá USD tại hầu hết các ngân hàng thương mại cũng được điều chỉnh theo xu hướng giảm ở cả chiều mua và chiều bán, với biên độ dao động từ 4-24 đồng so với phiên trước.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 26.001 - 26.311 đồng/USD mua - bán, giảm 24 đồng ở chiều mua và giảm 4 đồng ở chiều bán so với phiên cuối tuần trước.

Trên thị trường tự do, giá USD tăng 40 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với phiên trước, giao dịch quanh mốc 27.190 - 27.240 đồng/USD.