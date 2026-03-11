Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Nơi giá xăng rẻ không tin nổi

Ngọc Ánh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Oman, Venezuela, Libya là những quốc gia có giá xăng thấp không tưởng.

Giá xăng dầu thành phẩm thế giới những ngày qua tăng mạnh do tình hình chiến sự ở Trung Đông. Tuy nhiên, một số quốc gia ghi nhận giá xăng dầu ít biến động, hiện ở mức rất thấp so với toàn cầu.

Luôn nằm trong danh sách giá xăng rẻ nhất thế giới là Libya, chỉ với 0,024 USD/lít (khoảng 630 đồng/lít), do quốc gia này có trữ lượng dầu mỏ lớn. Hiện tại, nhu cầu trong nước vẫn tương đối thấp trong khi nguồn cung luôn dồi dào. Với mức giá này, xăng tại Libya thậm chí còn rẻ hơn nhiều so với một chai nước lọc. Libya là quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, đang đặt mục tiêu tăng sản lượng dầu thêm 850.000 thùng/ngày trong 25 năm tới.

1-1458.jpg
Một số quốc gia ghi nhận giá xăng dầu ít biến động, hiện ở mức rất thấp so với toàn cầu.

Hiện quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ này sản xuất khoảng 1,5 triệu thùng dầu/ngày và sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi, ước tính khoảng 48,4 tỷ thùng.

Theo kênh Geographic Enigma, năm 2025, Venezuela cũng thuộc danh sách các nước có giá xăng thấp, chưa tới 1 USD/lít. Giá xăng ở Turkmenistan cũng dao động khoảng chỉ 0,4 USD/lít, rẻ hơn cả nước uống.

Cách đây vài ngày, Bùi Diệp Thảo Vân - du khách người Việt, sở hữu kênh TikTok hơn 200.000 người theo dõi - chia sẻ trải nghiệm đổ xăng ở Muscat (Oman) với mức giá rẻ bất ngờ.

“Giá xăng loại cơ bản ở Oman khoảng 0,25 OMR/lít, tương đương khoảng 15.000 đồng/lít (1 OMR tương đương khoảng 69.000 đồng). Trong khi đó, ở Việt Nam vào thời điểm tôi thực hiện chuyến đi, giá xăng dao động khoảng 22.000-25.000 đồng/lít. Nếu so sánh, xăng ở Oman rẻ hơn khoảng 30-40%”, Thảo Vân nói.

Qua trò chuyện với người dân địa phương, Thảo Vân được biết đây là mức giá rất bình thường. Ở Iran, xăng còn rẻ hơn rất nhiều, chỉ khoảng 1.000-2.000 đồng/lít.

img-9294.jpg
Thảo Vân chia sẻ trải nghiệm đổ xăng ở Oman.

Theo Oilprice vào sáng 11/3 (giờ Việt Nam), giá dầu Brent giảm 6,51 USD, tương đương 6,6%, xuống 92,45 USD mỗi thùng. Giá dầu WTI giảm 6,12 USD, tương đương 6,5%, xuống 88,65 USD/thùng.

Kết thúc phiên, giá dầu Brent giảm 11,16 USD, tương đương hơn 11%, xuống 87,80 USD/thùng, trong khi giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 11,32 USD, tương đương 11,9%, xuống còn 83,45 USD/thùng. Trước đó một ngày, cả hai loại dầu Brent và WTI có lúc đã tiến sát ngưỡng 120 USD/thùng. Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ dự báo dầu Brent có thể giao dịch trên 95 USD/thùng trong hai tháng tới, trước khi giảm về 70 USD/thùng vào cuối năm nay.

Ở Việt Nam, giá bán lẻ xăng dầu trong nước vừa được điều chỉnh từ ngày 11/3. Cụ thể, giá bán lẻ xăng E5 RON 92 tăng 1.344 đồng/lít (+5,3%) lên 26.570 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 2.073 đồng/lít (+7,7%) lên 29.120 đồng/lít, dầu diesel tăng 478 đồng/lít (+1,6%) lên 30.717 đồng/ lít. Sau kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng RON 95-III đã ở ngưỡng tương đương với tháng 7/2022, thời điểm thị trường xăng dầu biến động mạnh do ảnh hưởng từ xung đột Nga - Ukraine.

Ngọc Ánh
#xăng rẻ #giá xăng #Libya #Venezuela #Oman #Iran #giá dầu

Xem thêm

Cùng chuyên mục