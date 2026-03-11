Giá xăng dầu bất ngờ giảm mạnh

TPO - Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước từ 22h ngày 11/3 theo chu kỳ điều hành định kỳ. Động thái này diễn ra trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới lao dốc mạnh, thị trường bớt lo ngại về rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng.

Theo thông báo của Bộ Công Thương, các mặt hàng xăng dầu chủ lực đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, xăng E5RON92 giảm 3.619 đồng/lít, xuống còn 22.951 đồng/lít. Xăng RON95-III giảm 3.880 đồng/lít, xuống 25.240 đồng/lít.

Các mặt hàng dầu cũng điều chỉnh giảm sâu. Dầu diesel 0.05S giảm 4.247 đồng/lít, còn 26.470 đồng/lít; dầu hỏa giảm 7.966 đồng/lít, xuống 24.419 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 5.706 đồng/kg, còn 19.001 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ không trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu nhưng chi sử dụng quỹ ở mức cao, khoảng 4.000 đồng/lít đối với xăng, 5.000 đồng/lít đối với dầu diesel, nhằm hỗ trợ hạ nhiệt giá bán lẻ trong nước.

Đây là một trong những kỳ điều chỉnh giảm mạnh nhất của giá xăng dầu trong thời gian gần đây. Trước đó, chỉ trong vài kỳ điều hành đầu tháng 3, giá xăng dầu trong nước đã tăng liên tiếp với biên độ lớn do tác động từ căng thẳng quân sự tại Trung Đông và rủi ro gián đoạn nguồn cung qua khu vực Vùng Vịnh.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ tối nay.

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh giá lần này được thực hiện trên cơ sở diễn biến giá thành phẩm xăng dầu thế giới và cơ chế điều hành theo thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Cơ quan điều hành đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường năng lượng quốc tế để có giải pháp điều hành phù hợp trong các kỳ tiếp theo.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô vừa ghi nhận nhịp điều chỉnh mạnh sau khi tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị xuất hiện. Theo dữ liệu từ thị trường năng lượng, giá dầu Brent đã giảm xuống khoảng 89 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trước đó, góp phần tạo dư địa giảm giá trong nước.

Việc giá xăng dầu giảm sâu được kỳ vọng sẽ giúp giảm bớt áp lực chi phí đối với nhiều lĩnh vực như vận tải, logistics, sản xuất và dịch vụ - những ngành chịu tác động trực tiếp từ biến động giá nhiên liệu trong thời gian qua. Đây cũng là yếu tố tích cực đối với mặt bằng giá cả trong nước khi chi phí năng lượng hạ nhiệt.

Các chuyên gia cho rằng, thị trường năng lượng toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro do yếu tố địa chính trị và biến động nguồn cung. Vì vậy, giá xăng dầu trong nước có thể tiếp tục biến động mạnh trong các kỳ điều hành tới nếu giá dầu thế giới thay đổi nhanh.