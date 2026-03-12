Tổ bầu cử sớm hoàn thành nhiệm vụ trên biển, trở về đất liền

TPO - Sau 15 ngày làm nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm trên biển đã hoàn thành việc đưa thùng phiếu đến các cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam.

Tổ bầu cử sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Dự lễ đón có Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; bà Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn; ông Huỳnh Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn; bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cùng đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các ban ngành địa phương.

Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử báo cáo công tác bầu cử sớm trên biển

Trong 15 ngày thực hiện nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.

Dù điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió lớn, song cán bộ, chiến sĩ hai tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 cùng các thành viên Tổ bầu cử đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm để từng lá phiếu đến tận tay cử tri, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

Đại tá Đỗ Hồng Duyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các thành viên Tổ bầu cử

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Đỗ Hồng Duyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các thành viên Tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ hai tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chúc mừng kết quả của Tổ bầu cử sớm, bà Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn, khẳng định việc tổ chức bầu cử sớm trên biển được chuẩn bị chu đáo, triển khai nghiêm túc, đúng quy định; qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bầu cử tại địa phương.

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo xã Long Sơn (TPHCM) tặng hoa chúc mừng Tổ bầu cử

Theo kế hoạch, toàn bộ phiếu bầu từ các cử tri trên biển sẽ được niêm phong, bảo quản và tiến hành kiểm phiếu vào 19h ngày 15/3 cùng với cả nước, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.