Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tổ bầu cử sớm hoàn thành nhiệm vụ trên biển, trở về đất liền

Văn Đường - Văn Việt
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau 15 ngày làm nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm trên biển đã hoàn thành việc đưa thùng phiếu đến các cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam.

1.jpg
Tổ bầu cử sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về đơn vị

Sáng 12/3, tại phường Phước Thắng (TP.HCM), Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Ủy ban bầu cử xã Long Sơn tổ chức đón Tổ bầu cử sớm trên biển trở về đất liền sau 15 ngày thực hiện nhiệm vụ đưa thùng phiếu đến với cử tri trên các nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác hải sản trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc.

Dự lễ đón có Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Vùng 2 Hải quân; bà Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn; ông Huỳnh Tuấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn; bà Bùi Thị Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Long Sơn cùng đại diện các cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng 2 và các ban ngành địa phương.

2.jpg
Đại tá Lê Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ bầu cử báo cáo công tác bầu cử sớm trên biển

Trong 15 ngày thực hiện nhiệm vụ, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu đến với hơn 600 cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, các tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.

Dù điều kiện thời tiết phức tạp, sóng gió lớn, song cán bộ, chiến sĩ hai tàu Trường Sa 04, Trường Sa 21 cùng các thành viên Tổ bầu cử đã nỗ lực khắc phục khó khăn, bảo đảm để từng lá phiếu đến tận tay cử tri, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân theo đúng quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND.

3.jpg
Đại tá Đỗ Hồng Duyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và nỗ lực của các thành viên Tổ bầu cử

Phát biểu tại lễ đón, Đại tá Đỗ Hồng Duyên ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của các thành viên Tổ bầu cử cùng cán bộ, chiến sĩ hai tàu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Chúc mừng kết quả của Tổ bầu cử sớm, bà Mai Ngọc Oanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Long Sơn, khẳng định việc tổ chức bầu cử sớm trên biển được chuẩn bị chu đáo, triển khai nghiêm túc, đúng quy định; qua đó góp phần quan trọng vào thành công chung của công tác bầu cử tại địa phương.

5.jpg
Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân và lãnh đạo xã Long Sơn (TPHCM) tặng hoa chúc mừng Tổ bầu cử

Theo kế hoạch, toàn bộ phiếu bầu từ các cử tri trên biển sẽ được niêm phong, bảo quản và tiến hành kiểm phiếu vào 19h ngày 15/3 cùng với cả nước, góp phần lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, đủ đức, đủ tài vào Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp.

Văn Đường - Văn Việt
#bầu cử #tổ bầu cử sớm trên biển #Bộ Tư lệnh Vùng 2 #TPHCM #bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp #bầu cử đại biểu #bầu cử trên biền #bầu cử ở nhà giàn DK1 #hải quân

Xem thêm

Cùng chuyên mục