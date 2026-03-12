Lá phiếu cử tri – 'liều thuốc tinh thần' khơi dậy ý chí cho hàng trăm học viên cai nghiện ở Thanh Hóa

TPO - "Sau khi được cán bộ tuyên truyền về quyền lợi của mình, tôi rất xúc động. Việc được cầm lá phiếu bầu cho người mình tín nhiệm khiến tôi cảm thấy mình vẫn là một công dân có ích, được xã hội tôn trọng và tin tưởng", một học viên thuộc cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đặt tại xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa) chia sẻ.

Trước thềm bầu cử 15/3, không chỉ các địa bàn dân cư, nhiều đơn vị đặc thù ở Thanh Hóa như trại tạm giam, cơ sở cai nghiện ma túy cũng đang gấp rút hoàn tất các bước chuẩn bị, bảo đảm để mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện quyền bầu cử.

Tỉnh Thanh Hóa hiện có 2 cơ sở cai nghiện ma túy, quản lý và điều trị cho gần 800 học viên đang thực hiện cai nghiện bắt buộc và tự nguyện. Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, không khí tại các cơ sở cai nghiện ma túy trở nên rộn ràng hơn thường lệ.

Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 1 đặt tại xã Trung Chính (tỉnh Thanh Hóa), chủ yếu tiếp nhận học viên từ các xã, phường khu vực đồng bằng, không khí chuẩn bị bầu cử cũng được triển khai khẩn trương, đầy đủ, đúng quy định và an toàn. Cạnh khu nhà sinh hoạt chung của cơ sở, các bảng niêm yết danh sách ứng cử viên được đặt ở vị trí dễ quan sát. Nhiều học viên trong bộ đồng phục chỉnh tề dừng lại đọc thông tin, trao đổi về chương trình hành động của từng ứng viên.

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử được Cơ sở cai nghiện ma túy số 1, tỉnh Thanh Hóa tổ chức thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

Trên hệ thống loa phát thanh nội bộ, các nội dung tuyên truyền về Luật Bầu cử và tiêu chuẩn đại biểu nhân dân được phát đều đặn. Cán bộ cơ sở đến từng khu quản lý để giải thích quyền và nghĩa vụ của công dân trong ngày bầu cử. Không khí bàn luận về bầu cử dần thay thế những câu chuyện thường ngày trong giờ nghỉ của học viên.

Trung tá Nguyễn Tuấn Ngọc - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa cho biết, để chuẩn bị cho ngày hội lớn, cơ sở đã phối hợp với các tổ bầu cử trên địa bàn thực hiện đầy đủ các bước theo quy định. Phòng bỏ phiếu được bố trí tại hội trường lớn, bảo đảm kín đáo, thuận tiện và an toàn. Hòm phiếu, biên bản, danh sách cử tri và danh sách người ứng cử được chuẩn bị đầy đủ.

"Từ việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, các học viên sẽ cảm nhận được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và xã hội, từ đó xóa bỏ mặc cảm, khơi dậy ý chí rèn luyện để sớm tái hòa nhập cộng đồng", trung tá Ngọc cho hay.

Để đảm bảo an toàn, đúng quy định cho việc bầu cử, lực lượng bảo vệ và quản giáo tại cơ sở cai nghiện này được phân công trực 24/24. Đồng thời, đơn vị cũng phối hợp với công an địa phương xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng ngừa các tình huống phát sinh.

Học viên tích cực tìm hiểu thông tin đại biểu qua danh sách được niêm yết công khai trong các cơ sở

Hiện, cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Thanh Hóa đã lập danh sách 608 cử tri đủ điều kiện bầu cử, trong đó có 533 học viên đang cai nghiện tại cơ sở. Với những học viên mới tiếp nhận, đơn vị tiếp tục phối hợp các cơ quan liên quan cập nhật thông tin để không bỏ sót người đủ điều kiện. Còn với những học viên đã hoặc sắp hoàn thành thời gian cai nghiện, cơ sở chủ động thông báo cho chính quyền địa phương nơi cư trú để lập danh sách cử tri tại địa phương.

Tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2 đặt tại xã Trung Chính, chủ yếu tiếp nhận học viên từ các xã, phường khu vực đồng bằng, công tác chuẩn bị cho ngày hội bầu cử cũng đã hoàn tất. Thiếu tá Lê Đình Hòa - Trưởng cơ sở cho biết, tất cả học viên đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc diện bị tước quyền công dân đều được lập danh sách riêng, niêm yết công khai trong khuôn viên cơ sở để mọi người kiểm tra, giám sát.

Còn tại Trạm tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, việc bầu cử sắp tới cũng đã được cán bộ, chiến sĩ đơn vị chuẩn bị kỹ càng, đầy đủ. Theo thượng tá Nguyễn Tiến Dũng - Giám thị Trại tạm giam hiện có hơn 600 cử tri, trong đó 189 cử tri là cán bộ, chiến sĩ đang công tác tại đơn vị; số còn lại là người đang bị tạm giữ, tạm giam.

Do đặc thù của cơ sở giam giữ, số lượng cử tri thường xuyên biến động. Nguyên nhân là bởi cơ quan điều tra có thể thay đổi biện pháp ngăn chặn, có trường hợp mới bị bắt, hoặc người đang bị tạm giữ, tạm giam nhận bản án có hiệu lực pháp luật. Vì vậy, đơn vị thực hiện việc rà soát, cập nhật danh sách cử tri hằng ngày trước 15h và báo cáo kịp thời về Ủy ban bầu cử địa phương (UBND phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hoá).

Danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND đã được Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hoá niêm yết công khai tại đơn vị.

Để bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai tại các khu vực theo quy định. Đồng thời, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử thông qua hệ thống loa truyền thanh tại các khu giam giữ, giúp người bị tạm giữ, tạm giam nắm rõ thông tin và thực hiện đầy đủ quyền công dân của mình.

Trong ngày 15/3, Tổ bầu cử sẽ tổ chức bỏ phiếu đúng thời gian, đúng quy định. Đối với các buồng giam, lực lượng phục vụ bầu cử sẽ trực tiếp mang hòm phiếu đến từng khu giam giữ để người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử. Đối với các phân trại đặt tại các xã, phường, đơn vị phối hợp với Ủy ban bầu cử địa phương đưa hòm phiếu đến tận nơi để công dân thực hiện quyền bầu cử theo quy định.