Pháp luật

Google News

Công an làm việc với tài xế ô tô dùng gậy đe doạ người đi xe máy tại Hà Tĩnh

Hoài Nam
TPO - Cho rằng xe máy “tạt đầu” ô tô, một tài xế ở Hà Tĩnh đã lái xe ép người đi xe máy dừng lại trên đường Nguyễn Công Trứ rồi dùng gậy đe doạ. Vụ việc đang được Công an phường Thành Sen điều tra, xử lý.

Ngày 12/3, Công an phường Thành Sen cho biết, đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh làm việc với ông L.Đ.L. (SN 1985, trú tại xã Thạch Hà, Hà Tĩnh, tài xế ô tô, giám đốc một công ty xây dựng) và ông N.S.H. (SN 1981, trú tại phường Thành Sen) để làm rõ vụ việc cãi vã giữa đường gây xôn xao dư luận.

Theo lời khai ban đầu, tài xế L. cho rằng vào tối 10/3, lúc lưu thông qua ngã tư giao đường Nguyễn Công Trứ với đường Hải Thượng Lãn Ông (phường Thành Sen), xe máy của ông H. tạt đầu ô tô của mình.

danh-nhau-sau-va-cham-giao-thong-1.jpg
Tài xế L.Đ.L. khai báo sự việc.

Vì thế ông L. đã lái ô tô vượt lên, ép xe máy của anh H. dừng lại trên đường Nguyễn Công Trứ để "nói chuyện". Tại đây, trong lúc xảy ra tranh cãi, tài xế L. lấy gậy trong cốp xe và "tác động" vào chân anh H.

Diễn biến sự việc được nhiều người dân xung quanh theo dõi, dùng điện thoại và đăng tải lên mạng xã hội.

97ed24d64a58c4069d49.jpg
Tài xế dừng ô tô giữa đường và cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo cơ quan công an, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ việc, đơn vị đã có mặt tại hiện trường, đưa 2 người liên quan cùng các phương tiện về trụ sở xác minh, lấy lời khai.

Kết quả kiểm tra cho thấy tài xế L. âm tính với ma túy nhưng có nồng độ cồn trong máu và thừa nhận đã sử dụng bia rượu trước khi lái xe.

Tài xế đỗ ô tô giữa đường, cầm gậy đe dọa người đi xe máy (Video: Người dân cung cấp).

Tài xế L.Đ.L cũng thừa nhận việc đã chặn xe và có lời lẽ, hành động không đúng với tài xế xe máy. Điều này, xuất phát từ việc bản thân đã sử dụng bia rượu, không làm chủ được lời nói, hành vi.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Hoài Nam
