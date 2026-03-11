Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Kế toán trưởng âm thầm chuyển tiền tỷ của công ty vào tài khoản cá nhân

Tân Châu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lợi dụng đặc thù thanh toán của ngành du lịch là khách trả tiền trước, đối tác nhận tiền sau, nữ kế toán trưởng tại TPHCM đã âm thầm chuyển tiền công ty vào tài khoản cá nhân rồi tiếp tục chuyển lần hai để hợp thức chứng từ, chiếm đoạt 1,8 tỷ đồng.

Ngày 11/3, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm, phạt bị cáo Lê Thị Ái Diễm (37 tuổi, ngụ TPHCM) 17 năm tù về tội “Tham ô tài sản”.

z7608447965182-84dddaac061d3596791421d4af8e80d9.jpg
Lê Thị Ái Diễm tại phiên tòa ngày 11/3.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Ái Diễm khai nhận: Lợi dụng quy trình thanh toán đặc thù trong ngành du lịch (khách hàng thường thanh toán trước vài tháng, trong khi công ty chỉ thanh toán cho đối tác gần thời điểm thực hiện dịch vụ), Diễm đã thực hiện việc chuyển khoản hai lần cho cùng một nội dung.

Cụ thể: Lần thứ nhất chuyển vào tài khoản cá nhân để chiếm đoạt. Lần thứ hai mới thực sự chuyển tiền để thanh toán cho đối tác. Bằng cách này, Diễm đã che giấu hành vi chiếm đoạt trong thời gian dài. Số tiền chiếm đoạt của công ty, Diễm đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

Theo cáo trạng, tháng 12/2023, Diễm được Công ty TNHH Trusking Network (địa chỉ tại quận 7 cũ) bổ nhiệm chức vụ kế toán trưởng. Theo phân công công việc, Diễm được giao nhiệm vụ lập báo cáo thu, chi tài chính, theo dõi dòng tiền và toàn quyền quản lý tài khoản thanh toán của công ty mở tại ngân hàng, sử dụng để nhận tiền từ khách hàng và thanh toán cho các đối tác kinh doanh của công ty.

Từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, lãnh đạo công ty phát hiện các dấu hiệu bất thường trong hoạt động thanh toán. Nhiều đối tác phản ánh chưa nhận được tiền thanh toán đúng hạn, trong khi công ty đã thu đủ tiền từ khách hàng. Công ty tiến hành kiểm tra nội bộ và làm việc trực tiếp với Lê Thị Ái Diễm. Qua đó, Diễm đã thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ để chiếm đoạt tài sản của công ty trong khoảng thời gian nêu trên.

Cụ thể, từ tháng 10/2023 đến tháng 4/2024, khi khách hàng chuyển tiền đặt dịch vụ du lịch vào tài khoản công ty, Diễm đã tự ý chuyển tiền từ tài khoản công ty sang các tài khoản cá nhân của mình, đồng thời lập báo cáo nội bộ thể hiện đã thanh toán cho đối tác. Đến thời điểm gần đến hạn thanh toán thực sự với đối tác, Diễm tiếp tục chuyển khoản một lần nữa đến tài khoản đối tác, nhằm hợp thức hóa chứng từ và tránh bị phát hiện.

Tổng cộng, số tiền Diễm đã chiếm đoạt của công ty là 1,8 tỷ đồng. Sau khi vụ việc bị phát hiện vào tháng 4/2024, Diễm đã tự nguyện khắc phục một phần thiệt hại, hoàn trả số tiền 136 triệu đồng.

Tân Châu
