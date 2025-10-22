Một nữ kế toán của cơ quan nhà nước bị bắt vì nhận hối lộ nhiều lần

TPO - Ngày 22/10, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Thị Diệu Hoa (SN 1991, trú tại xã Bắc Hà, tỉnh Lào Cai), công chức Phòng Kinh tế UBND xã Bắc Hà, để điều tra về tội danh 'Nhận hối lộ'.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian còn công tác tại Phòng Tài chính huyện Bắc Hà (cũ), Hoa được giao phụ trách kế toán chuyên quản 19 xã, thị trấn, trong đó có xã Nậm Lúc. Nhiệm vụ của Hoa là tổng hợp thu, chi và thẩm định quyết toán ngân sách hằng năm của các xã, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành thông báo quyết toán.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Hoa phát hiện xã Nậm Lúc đã sử dụng sai nguồn kinh phí tiền lương được cấp năm 2020. Tuy nhiên, thay vì báo cáo, Hoa vẫn tham mưu để cơ quan chuyên môn ra thông báo quyết toán, sau đó nhận của kế toán xã Nậm Lúc thời điểm đó là Phạm Thị Mai số tiền 20 triệu đồng để “bỏ qua sai phạm”.

Đối tượng Đinh Thị Diệu Hoa (ở giữa). Ảnh: Công an tỉnh Lào Cai.

Từ lời khai của Phạm Thị Mai, cơ quan điều tra xác định việc nhận tiền không chỉ xảy ra một lần. Mai tố giác Hoa đã nhiều lần nhận hối lộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, với tổng số tiền lên đến 346 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi nhận hối lộ của Hoa và những cá nhân có liên quan.