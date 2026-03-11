Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạt xăng đốt người mua ve chai vì nghi bị nói xấu

Nhật Huy
TPO - Cho rằng người thu mua ve chai nói xấu mình, đối tượng ở phường Tô Châu (tỉnh An Giang) đã mang xăng đến tạt và châm lửa đốt khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Trương Văn Vũ (SN 1999, trú phường Tô Châu) để điều tra về hành vi "Giết người".

620a419fb712394c6003-2718.jpg
Đối tượng Trương Văn Vũ.

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 8/3, Vũ đang ở nhà thì nghe tiếng rao thu mua ve chai của ông L.T.T (SN 1971, cư trú tỉnh Cà Mau) đi ngang qua. Cho rằng ông T. nói xấu mình, Vũ nảy sinh ý định dùng xăng đốt nạn nhân.

Sau đó, Vũ lấy một vỏ chai bia chứa khoảng 0,5 lít xăng, một ca nhựa, bật lửa và một cây chĩa rồi đi bộ đến khu vực đường Nam Hồ (khu phố 4, phường Tô Châu), nơi ông T. đang nằm võng.

Tại đây, Vũ rót xăng ra ca nhựa, tạt vào người ông T. rồi châm lửa khiến toàn thân nạn nhân bốc cháy. Ông T. hoảng loạn bỏ chạy, được người dân hỗ trợ dập lửa và đưa đến Trung tâm Y tế Hà Tiên cấp cứu. Qua thăm khám, nạn nhân bị bỏng khoảng 64% cơ thể, bỏng độ II.

Sau khi gây án, Vũ quay về nhà và ngay sau đó bị lực lượng Công an phường Tô Châu mời làm việc và tạm giữ.

Nhật Huy
#tạt xăng #giết người #An Giang

