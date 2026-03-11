Gây án mạng vì mâu thuẫn khi đi nhờ tàu cá

TPO - Mâu thuẫn khi xin đi nhờ tàu cá ngoài khơi vùng biển đặc khu Thổ Châu (An Giang), Cái Tô Gia Luật (SN 2000, trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) đã dùng dao tấn công khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định tạm giữ Cái Tô Gia Luật (SN 2000, trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

Đối tượng Cái Tô Gia Luật

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 6/3, do mâu thuẫn với một số người trên tàu cá nơi đang làm thuê, Luật xin đi nhờ tàu của ông T.T.C (SN 1978, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đang neo đậu ngoài biển.

Ông C. yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ điều khiển tàu đưa về đặc khu Phú Quốc, Luật đồng ý. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 cùng ngày, Luật phát hiện tàu không quay về bờ mà tiếp tục ra khơi đánh bắt cá nên nảy sinh bức xúc, lấy sẵn hai con dao giấu trong người.

Khoảng 6h30, Luật lên buồng lái chất vấn ông C. Khi ông C. cho biết phải 2 - 3 ngày nữa mới đưa về bờ, Luật bất ngờ rút dao tấn công, đâm trúng vùng cổ nạn nhân. Dù cố bỏ chạy ra ngoài, ông C. đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên điện báo cho lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu, đồng thời điều khiển tàu vào cảng. Nhận tin báo, Công an đặc khu Thổ Châu nhanh chóng khống chế, đưa Luật về trụ sở phục vụ công tác điều tra.