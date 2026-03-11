Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Gây án mạng vì mâu thuẫn khi đi nhờ tàu cá

Nhật Huy
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Mâu thuẫn khi xin đi nhờ tàu cá ngoài khơi vùng biển đặc khu Thổ Châu (An Giang), Cái Tô Gia Luật (SN 2000, trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) đã dùng dao tấn công khiến một người tử vong tại chỗ.

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát hình sự) đã ra quyết định tạm giữ Cái Tô Gia Luật (SN 2000, trú xã Tây Yên, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người".

92030572770615146-1848-235.jpg
Đối tượng Cái Tô Gia Luật

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 1h ngày 6/3, do mâu thuẫn với một số người trên tàu cá nơi đang làm thuê, Luật xin đi nhờ tàu của ông T.T.C (SN 1978, trú phường Rạch Giá, tỉnh An Giang), đang neo đậu ngoài biển.

Ông C. yêu cầu Luật phụ giúp nhổ neo và hứa sẽ điều khiển tàu đưa về đặc khu Phú Quốc, Luật đồng ý. Tuy nhiên, đến khoảng 5h30 cùng ngày, Luật phát hiện tàu không quay về bờ mà tiếp tục ra khơi đánh bắt cá nên nảy sinh bức xúc, lấy sẵn hai con dao giấu trong người.

Khoảng 6h30, Luật lên buồng lái chất vấn ông C. Khi ông C. cho biết phải 2 - 3 ngày nữa mới đưa về bờ, Luật bất ngờ rút dao tấn công, đâm trúng vùng cổ nạn nhân. Dù cố bỏ chạy ra ngoài, ông C. đã tử vong ngay sau đó.

Sau khi vụ việc xảy ra, các thuyền viên điện báo cho lực lượng Biên phòng đặc khu Thổ Châu, đồng thời điều khiển tàu vào cảng. Nhận tin báo, Công an đặc khu Thổ Châu nhanh chóng khống chế, đưa Luật về trụ sở phục vụ công tác điều tra.

Nhật Huy
#An Giang #án mạng trên tàu cá #giết người

Xem thêm

Cùng chuyên mục