Pháp luật

Google News

Bắt giữ người treo cổ, tưới xăng dọa đốt vợ hờ ở Quảng Ngãi

Tại nhà rẫy, Hùng dùng dây cao su quàng qua xà ngang cửa, buộc vào cổ chị H như hành vi treo cổ, đồng thời túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và mở van bình gas đe dọa châm lửa đốt...

Ngày 7/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho hay, Công an xã Bờ Y đã bắt giữ Tạ Quốc Hùng (31 tuổi, ngụ thôn 7, xã Bờ Y) để điều tra về hành vi đe dọa giết người.

Theo công an, qua nắm tình hình địa bàn, lực lượng chức năng nhận được thông tin về một vụ bạo hành nghiêm trọng xảy ra tại một nhà rẫy thuộc thôn Ngọc Tiền vào ngày 22/2 (mùng 6 Tết).

Khi lực lượng công an tiếp cận hiện trường thì cả nghi phạm và nạn nhân đã rời đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã tìm được nạn nhân là chị HTDH (22 tuổi, ngụ xã Bờ Y) trong tình trạng tinh thần hoảng loạn.

2b137de032a8dbf682b9.jpg
Hùng tại hiện trường vụ án.

Qua xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Trước Tết 2026, Hùng chung sống như vợ chồng với chị H, đã gửi hai con nhỏ cho mẹ ruột chăm sóc.

Đến mùng 6 Tết, Hùng đưa chị H đến nhà rẫy ở thôn Ngọc Tiền yêu cầu mẹ mình trả lại con. Do không thấy các cháu nhỏ, Hùng nổi nóng và hành hung chị H.

Theo kết quả điều tra ban đầu, tại nhà rẫy, Hùng dùng dây cao su quàng qua xà ngang cửa, buộc vào cổ chị H như hành vi treo cổ, đồng thời túm tóc, đổ xăng lên người nạn nhân và mở van bình gas đe dọa châm lửa đốt. Hành vi này khiến nạn nhân bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng.

Trong thời gian lẩn trốn, Hùng nhiều lần gọi điện gây áp lực với mẹ ruột để đòi tiền nhưng không được. Người này còn sử dụng các tài khoản Facebook ảo đăng tải thông tin sai sự thật, cho rằng hai con nhỏ bị bắt cóc và vu khống lực lượng công an không xử lý vụ việc.

Ngoài ra, Hùng còn gọi điện đe dọa giáo viên Trường Mầm non Bình Minh, yêu cầu giao hai cháu nhỏ cho chị H nhằm gây sức ép để nạn nhân không khai báo với cơ quan chức năng. Để đảm bảo an toàn cho chị H và hai cháu nhỏ, Công an xã Bờ Y đã phối hợp gia đình đưa ba mẹ con đến nơi an toàn, đồng thời tổ chức truy tìm nghi phạm.

Sau sáu ngày triển khai các biện pháp nghiệp vụ, công an đã khống chế, bắt giữ được Tạ Quốc Hùng khi người này đang tìm cách bán xe máy để lấy tiền tiếp tục bỏ trốn. Theo công an, Hùng có nhân thân xấu, từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản và một tiền án về tội trốn khỏi nơi giam, vừa chấp hành xong án phạt tù vào tháng 6/2025.

Hiện Công an xã Bờ Y đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tạ Quốc Hùng về hành vi đe dọa giết người và đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.

