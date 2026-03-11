Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tài xế ngang nhiên dừng xe giữa đường, cầm gậy đe dọa người đi xe máy

Hoài Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Liên quan đến vụ tài xế ô tô dừng giữa đường, cầm gậy đe dọa người đi xe máy khiến dư luận bức xúc, Cơ quan Công an ở Hà Tĩnh đã vào cuộc xác minh, mời các bên liên quan làm việc.

Ngày 11/3, trên mạng xã hội lan truyền video ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa nam tài xế ô tô và người đi xe máy giữa đường gây xôn xao.

Theo hình ảnh được đăng trên mạng xã hội, một người đàn ông chở theo con gái bằng xe máy đang di chuyển trên đường thì bất ngờ bị một chiếc ô tô mang biển kiểm soát 38A-503.xx di chuyển lên trước.

Lúc này, nam tài xế ô tô bất ngờ đậu xe ngay giữa đường rồi cầm một chiếc gậy tiến đến đe doạ người đi xe máy. Khi cả hai có lời qua tiếng lại, tài xế ô tô cầm gậy "gõ" vào chân người đi xe máy.

97ed24d64a58c4069d49.jpg
Tài xế dừng ô tô giữa đường và cầm gậy đe dọa người đi xe máy. (Ảnh cắt từ clip)

Sau đó người đàn ông đi xe máy có giải thích rằng mình không vi phạm luật giao thông, cũng không hề xảy ra va chạm với tài xế ô tô. Song ông và con gái vẫn bị tài xế ô tô dọa đánh.

Sự việc này cũng khiến nhiều người dân xung quanh đến xem, bàn tán và dùng điện thoại ghi lại toàn bộ diễn biến.

Video tài xế đỗ ô tô giữa đường, cầm gậy đe dọa người đi xe máy gây xôn xao (Video: Người dân cung cấp).

Liên quan đến vụ việc này, đại diện Công an phường Thành Sen (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị đã tiếp nhận thông tin, và mời 2 bên liên quan về trụ sở làm việc.

Qua xác minh, vụ việc trên xảy ra vào tối 10/3 trên đường Nguyễn Công Trứ (trước đây thuộc thành phố Hà Tĩnh cũ).

Hiện Công an phường Thành Sen đang tiếp tục làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Hoài Nam
#Hà Tĩnh #Tài xế #Cơ quan Công an ở Hà Tĩnh #nam tài xế #Tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy gây xôn xao

