Nhặt được 18 triệu đồng, người đàn ông giao lại công an nhờ tìm người đánh rơi

Minh Quân
TPO - Ngày 11/3, Công an xã Long Thành (tỉnh Đồng Nai) cho biết vừa xác minh và trao trả tài sản cho một người dân bị đánh rơi với số tiền 18 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ quan trọng.

Trước đó, anh Đặng Xuân Quang (SN 1970, trú tổ 21, ấp Văn Hải, xã Long Thành) đến trình báo với Công an xã Long Thành về việc nhặt được một chiếc bóp tại khu vực ấp Văn Hải. Kiểm tra bên trong, anh Quang phát hiện có 18 triệu đồng cùng nhiều giấy tờ tùy thân, nên đã mang đến cơ quan công an nhờ tìm người bị mất.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Thành khẩn trương kiểm tra, xác minh để tìm chủ nhân của số tài sản trên.

ee150052cadb44851dca.jpg
Anh Đặng Xuân Quang (trái) cùng đại diện Công an xã Long Thành trao trả cho anh Phạm Văn Đức (giữa) tài sản và giấy tờ bị rơi.

Qua xác minh, lực lượng công an xác định chủ nhân chiếc bóp là anh Phạm Văn Đức (trú xã Thiệu Tiến, tỉnh Thanh Hóa). Đến ngày 10/3/2026, anh Đức đã đến trụ sở Công an xã Long Thành và được trao trả đầy đủ giấy tờ cùng số tiền bị đánh rơi.

Nhận lại tài sản, anh Đức bày tỏ sự vui mừng và gửi lời cảm ơn đến anh Đặng Xuân Quang vì hành động trung thực , đồng thời cảm ơn lực lượng Công an xã Long Thành đã nhanh chóng xác minh, hỗ trợ.

Theo Công an xã Long Thành, việc nhanh chóng tiếp nhận thông tin, xác minh và trao trả tài sản cho người dân không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của lực lượng công an cơ sở trong công tác phục vụ nhân dân, mà còn góp phần lan tỏa những nghĩa cử đẹp trong cộng đồng.

Minh Quân
