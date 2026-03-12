Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tạm giữ hình sự đối tượng cầm dao xông vào quán cà phê chém người

Thu Hiền
TPO - Trần Hữu Giáp có mâu thuẫn từ trước với anh X. Sẵn trên tay đang cầm theo một con dao mới mua, Giáp lao vào quán cà phê chém trúng vào vai trái của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tạm giữ hình sự Trần Hữu Giáp (31 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh).

images2087152-56.jpg
Trần Hữu Giáp tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan Công an, Giáp có mâu thuẫn từ trước với anh P.Đ.X (37 tuổi, trú phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An).

Khoảng 11h ngày 11/3, khi đi bộ từ khu vực chợ Vinh (tỉnh Nghệ An) theo hướng đường Phan Đình Phùng, Giáp nhìn thấy anh X. đang ngồi cùng bạn tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn.

Sẵn trên tay đang cầm con dao dài khoảng 69cm vừa mua, Giáp đi vào quán, chém vào vai trái của anh X. rồi bỏ chạy. Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu.

dt-1773236123976.jpg
Đối tượng cùng tang vật vụ án.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an phường Thành Vinh nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ Trần Hữu Giáp khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, Giáp thừa nhận hành vi phạm tội. Vụ việc đang tiếp tục được xác minh, làm rõ.

Thu Hiền
