Bảo đảm quyền bầu cử cho hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam ở Nghệ An

TPO - Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất các điều kiện cần thiết, sẵn sàng tổ chức điểm bỏ phiếu để hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định của pháp luật.

Tin từ Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã hoàn tất.

Theo rà soát, hiện có hơn 1.100 người bị tạm giữ, tạm giam sẽ thực hiện quyền bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An và 3 phân trại trực thuộc đóng trên địa bàn phường Vinh Phú, phường Thái Hòa và xã Đô Lương.

Công tác chuẩn bị bầu cử tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất, sẵn sàng cho ngày hội bầu cử.

Để bảo đảm quyền cử tri, một điểm bỏ phiếu đã được bố trí tại trại tạm giam. Công tác tổ chức bầu cử được xây dựng kế hoạch chi tiết, phù hợp với điều kiện thực tế nhằm đảm bảo quá trình bỏ phiếu diễn ra an toàn, đúng quy định.

Do số lượng cử tri tại đây thường xuyên biến động, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành rà soát, chỉnh lý danh sách cử tri nhằm tránh trùng lặp hoặc bỏ sót. Danh sách cử tri sẽ được chốt trước thời điểm diễn ra bầu cử toàn quốc 24 giờ.

Trại tạm giam cũng đã niêm yết danh sách ứng cử viên đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tại từng buồng giam để các cử tri nghiên cứu. Đồng thời, các quy định của Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri, quy trình bỏ phiếu… được phổ biến đầy đủ đến người bị tạm giữ, tạm giam.

Cán bộ quản giáo tuyên truyền về quyền và nghĩa vụ bầu cử đối với người bị tạm giữ, tạm giam.

Lãnh đạo Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với người bị tạm giữ, tạm giam bằng nhiều hình thức. Thông qua các buổi sinh hoạt chung, cán bộ quản giáo trực tiếp giải thích rõ quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử; hướng dẫn cách ghi phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu kín nhằm bảo đảm mỗi lá phiếu được thực hiện đúng quy định, khách quan và minh bạch.

Nhờ được tuyên truyền, giải thích cụ thể, nhiều người bị tạm giữ, tạm giam bày tỏ sự yên tâm, hiểu rõ hơn ý nghĩa của cuộc bầu cử, nhận thức đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của công dân, từ đó nghiêm túc thực hiện quyền và trách nhiệm của mình.

Đến thời điểm hiện tại, Trại tạm giam đã bảo đảm đầy đủ các điều kiện để tổ chức bầu cử. Theo quy định, dù người bị tạm giữ, tạm giam bị hạn chế một số quyền công dân, nhưng vẫn được thực hiện quyền bầu cử. Ngoài khu vực bỏ phiếu tập trung tại trại tạm giam, tổ bầu cử cũng sẽ sử dụng thùng phiếu di động đến từng buồng giam để các cử tri thực hiện quyền bỏ phiếu.

Người bị tạm giữ, tạm giam tìm hiểu thông tin bầu cử.

Theo lãnh đạo đơn vị, hoạt động này không chỉ bảo đảm quyền bầu cử của công dân mà còn góp phần tuyên truyền, giáo dục pháp luật, giúp người bị tạm giữ, tạm giam nhận thức rõ tính nhân văn, nhân đạo của Đảng và Nhà nước, từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phấn đấu sớm trở về với gia đình và xã hội.