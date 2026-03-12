Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Vùng biên xứ Thanh trước ngày hội toàn dân

Phạm Trường

TPO - Những ngày này, xã biên giới Bát Mọt (Thanh Hóa) rực rỡ cờ hoa cho ngày bầu cử sắp diễn ra. Chính quyền địa phương và các lực lượng an ninh, biên phòng đang triển khai khẩn trương, chu đáo các khâu cần thiết nhất cho ngày hội của toàn dân.

tp-13.jpg
Bát Mọt là xã vùng biên, còn nhiều khó khăn ở tỉnh Thanh Hóa﻿. Những ngày này, không khí rộn ràng hướng về ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031đang lan tỏa khắp các thôn, bản nơi đây.
tp-4.jpg
Lãnh đạo địa phương cho biết, toàn xã có gần 900 hộ dân với hơn 4.000 nhân khẩu. Với hơn 2.400 cử tri, xã đã thành lập 4 đơn vị bầu cử với 8 tổ bầu cử, tương ứng 8 khu vực bỏ phiếu cho đợt bầu cử này.
tp-5.jpg
Hiện tại, danh sách những người ứng cử và cử tri﻿ đã được niêm yết công khai, công tác trang trí tại các khu vực bỏ phiếu đã hoàn thành. Người dân Bát Mọt tích cực tìm hiểu thông tin về những người ứng cử tại các điểm niêm yết danh sách.
tp-7.jpg
Đồn Biên phòng Bát Mọt đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp﻿. Đồng thời vận động người dân tham gia bầu cử đầy đủ, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng.
11-6652.jpg
111.jpg
tp-1.jpg
tp-2.jpg
Cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, nội dung bầu cử cũng được lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ và họp thôn.
tp-11.jpg
Các phòng bỏ phiếu được bố trí đầy đủ bàn ghế, ánh sáng, hòm phiếu chính và hòm phiếu phụ; nội quy phòng bỏ phiếu và danh sách cử tri được niêm yết rõ ràng, thuận tiện cho người dân theo dõi.
tp-8.jpg
Các hòm phiếu được chuẩn bị, kiểm tra kỹ lưỡng trước ngày hội toàn dân.
tp-3.jpg
tp-10101.jpg
tp-9.jpg
Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Trên các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan và nhà văn hóa thôn, bản, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ.
tp-6.jpg
Trung tá Nguyễn Hữu Hiệu - Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Bát Mọt cho biết, đơn vị đã xây dựng các phương án bảo vệ bầu cử. Lực lượng cũng tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an và lực lượng quân sự địa phương để bảo đảm an ninh trật tự. Các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là vượt biên trái phép, được phát hiện và ngăn chặn kịp thời.
Phạm Trường
#bầu cử #Bát Mọt #Thanh Hóa #biên giới #an ninh #ngày hội toàn dân #vùng biên bầu cử #bầu cử đại biểu Quốc hội #Đồn Biên phòng Bát Mọt

