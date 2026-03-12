Vùng biên xứ Thanh trước ngày hội toàn dân

TPO - Những ngày này, xã biên giới Bát Mọt (Thanh Hóa) rực rỡ cờ hoa cho ngày bầu cử sắp diễn ra. Chính quyền địa phương và các lực lượng an ninh, biên phòng đang triển khai khẩn trương, chu đáo các khâu cần thiết nhất cho ngày hội của toàn dân.