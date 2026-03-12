Vùng biên xứ Thanh trước ngày hội toàn dân

TPO - Những ngày này, xã biên giới Bát Mọt (Thanh Hóa) rực rỡ cờ hoa cho ngày bầu cử sắp diễn ra. Chính quyền địa phương và các lực lượng an ninh, biên phòng đang triển khai khẩn trương, chu đáo các khâu cần thiết nhất cho ngày hội của toàn dân.
Cùng với công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, nội dung bầu cử cũng được lồng ghép trong các hội nghị, sinh hoạt chi bộ và họp thôn.
Công tác chuẩn bị bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định. Trên các tuyến đường, khu dân cư, trụ sở cơ quan và nhà văn hóa thôn, bản, cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu được trang trí rực rỡ.