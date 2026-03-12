Phát hiện hơn 2,6 tấn nội tạng, xương động vật không rõ nguồn gốc

TPO - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa phát hiện và thu giữ hơn 2,6 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc trên xe tải khi đang lưu thông trên cao tốc Bắc - Nam.

Ngày 12/3, Đội Quản lý thị trường số 3 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 4 (Cục CSGT) và các lực lượng chức năng xã Kỳ Hoa phát hiện, bắt giữ và tiêu hủy hơn 2,6 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Số lượng hàng hoá bị thu giữ.

Trước đó, khoảng 23h ngày 10/3, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam đoạn qua xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra xe tải mang biển kiểm soát 89H-07.xxx.

Tại đây, tổ công tác phát hiện trên xe đang vận chuyển 2.659kg thực phẩm gồm nội tạng động vật, xương ống động vật, mỡ động vật và chân trâu.

Đội QLTT số 3 phối hợp lực lượng CSGT bắt giữ hơn 2,6 tấn sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc.

Thời điểm kiểm tra, chủ phương tiện là Trần Văn T. (SN 1997, trú tại tỉnh Ninh Bình) không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hay tài liệu chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ lô hàng.

Hiện, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đồng thời tiêu hủy và xử lý theo quy định của pháp luật.